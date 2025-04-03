Этот десерт отличается неповторимым вкусом и очень красивый.

Грейпфрутовый тарт с безе – это оригинальный десерт для праздничного стола, который точно поразит ваших гостей – не только богатым вкусом, но и внешним видом. В нем сохраняется идеальный баланс терпкости и сладости и у вас точно попросят рецепт этой вкуснейшей выпечки.

Как пишет Маккэнзи Гор для портала Delish, оскольку грейпфрутовый сок достаточно светлый, начинка получается не выраженно розовой. Для добавления цвета автор советует добавить розовый пищевой краситель. Также в безе можно добавить немного сублимированной клубники.

Ингредиенты (используется стакан объемом 250 мл)

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Грейпфрутовая начинка

3/4 стакана (150 г) сахарного песка

3 ст. л. кукурузного крахмала

1/4 ч. л. соли

1 ст. л. мелко натертой цедры грейпфрута (примерно из половины грейпфрута) плюс 1 1/2 стакана свежего процеженного грейпфрутового сока (примерно из 4 грейпфрутов)

4 крупных яйца

4 ст. л. (1/2 пачки) несоленого масла, нарезанного кубиками

Розовый пищевой краситель (по желанию)

Корж

1/2 стакана жареного несоленого миндаля

3/4 стакана (90 г) муки

1/4 стакана (50 г) сахарного песка

1/2 ч. л. соли

5 ст. л. несоленого масла, холодного, нарезанного на кусочки

Безе

1 стакан (200 г) сахарного песка

30 грамм сублимированной клубники

4 больших яичных белка

1/2 ч. л. винного камня (можно заменить на щепотку лимонной кислоты или 1 ч. л. лимонного сока)

Инструкция по приготовлению

Грейпфрутовая начинка

В средней кастрюле перемешайте сахар, кукурузный крахмал и соль. Медленно добавьте грейпфрутовый сок, смешайте, затем добавьте яичные желтки.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и готовьте, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и на поверхности не начнут появляться большие пузырьки, 5–8 минут. Снимите с огня и добавьте масло, по одному кусочку за раз. Добавьте пищевой краситель (если используете), пока не получите желаемый цвет. Переложите в среднюю миску и дайте остыть до комнатной температуры. Накройте полиэтиленовой пленкой в контакт и поставьте в холодильник. Начинку можно приготовить за 3 дня и хранить в холодильнике.

Корж

В кухонном комбайне измельчите миндаль в мелкую крошку. Добавьте муку, сахар и соль и перемешайте. Добавьте масло и перемешайте, пока тесто не начнет собираться в комок.

Переложите тесто в форму для тарта диаметром 22 см. Руками прижмите тесто к краям и дну формы. Вилкой сделайте отверстия по всему дну теста. Заморозьте до затвердения, по крайней мере на 30 минут или на ночь.

Выпекайте корж в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета, 12–15 минут.

Вылейте начинку поверх коржа и разровняйте ровным слоем. Накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник до остывания, по крайней мере на 2 часа или на ночь.

Безе

В кухонном комбайне измельчите сахар, клубнику и цедру грейпфрута в мелкий порошок.

Наполните среднюю кастрюлю водой примерно на 7 см. Доведите до кипения на среднем огне.

В средней жаропрочной миске перемешайте клубничный порошок, яичные белки и винный камень (лимонный сок). Поставьте миску на кипящую воду, убедившись, что дно миски не касается воды. Перемешивайте, пока термометр, вставленный в смесь, не покажет 160°, 3–4 минуты.

Снимите миску с огня. Используя ручной миксер на средне-высокой скорости, взбивайте, пока смесь не станет блестящей, не увеличится в объеме в три раза и не образуются жесткие пики, 3–4 минуты.

Выложите безе на тарт, полностью покрыв или по краю.

Лучше всего подавать тарт сразу после нанесения топпинга, хотя его можно хранить в холодильнике полностью собранным до 1 часа.

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