Этот продукт очень питательный, но при этом имеет низкий гликемический индекс.

Некоторые углеводы могут быть полезны для вашего уровня сахара в крови. Об этом утверждает издание eatingwell.

Как сообщается, фасоль полна питательных веществ, которые могут способствовать здоровому уровню сахара в крови. Вообще бобы богаты клетчаткой, белком и магнием и имеют низкий гликемический индекс. Бобовые являются вкусным дополнением к салатам, супам и различным рагу.

"Фасоль недооценена для контроля уровня сахара в крови. Это универсальный сложный углевод, который можно использовать в салатах, супах, роллах или питательных боулах", - утверждает сертифицированный диетолог и дипломированный врач Николь Ибарра.

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Чем полезна фасоль?

Фасоль содержит много клетчатки для стабильного уровня сахара в крови.

"Клетчатка замедляет высвобождение углеводов в кровоток, что стабилизирует уровень сахара в крови", - поясняет Сара Анзловар, магистр наук, сертифицированный диетолог и сертифицированный диетолог, специализирующийся на интуитивном питании.

Фасоль, по ее словам, это простой способ получить много клетчатки. Например, 1 чашка консервированной черной фасоли содержит примерно 17 граммов диетической клетчатки. Это больше половины дневной нормы.

Кроме этого, бобовые могут похвастаться не одним, а двумя видами клетчатки, а именно растворимой и нерастворимой. В частности, растворимая клетчатка настолько эффективна, что метаанализ 29 исследований показал, что она улучшает несколько показателей контроля уровня сахара в крови и снижает индекс массы тела у людей с диабетом 2 типа.

"Бобы также содержат белок, который играет роль в регулировании уровня сахара в крови", - говорит Анзловар. Одна чашка консервированной фасоли содержит около 15 граммов белка, в зависимости от сорта.

Белок переваривается и усваивается дольше, чем углеводы. В результате употребление богатых белком продуктов может способствовать насыщению и поддержанию стабильного уровня глюкозы.

Кроме этого, как пишет издание, бобы являются отличным выбором для контроля уровня сахара в крови из-за их низкого гликемического индекса. Фасоль также богатый источник минералов, таких как калий, медь, марганец и магний.

Напомним, ранее ученые установили связь между количеством съеденной соли и развитием сахарного диабета ІІ типа.

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