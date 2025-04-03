В Министерство торговли Китая заявили, что решение Трампа "типичной односторонней практикой запугивания".

Китай намерен принят ответные меры на последние пошлины президента США Дональда Трампа. Данные решения могут привести к серьезной перезагрузке отношений и эскалации торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

"Китай решительно выступает против этого (введение пошлин, - УНИАН) и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов", - заявило Министерство торговли Китая, пишет CNN.

В ведомстве назвали решение Трампа "типичной односторонней практикой запугивания", призвав США отменить пошлины и "должным образом урегулировать разногласия со своими торговыми партнерами путем равноправного диалога".

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"США нарисовали так называемые "взаимные пошлины", основываясь на субъективных и односторонних оценках, что не соответствует правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон", - говорится в заявлении.

Бен Швалл, чья фирма STG Consultants занимается управлением цепочками поставок, консультирует компании по вопросам работы в Китае и Азии, что промышленные цепочки поставок не успевают за изменениями политики "по щелчку пальцев".

Компании, чьи цепочки поставок уходят корнями в Китай, сталкиваются с неожиданно высокими пошлинами не только со стороны США на китайский импорт, но и со стороны других азиатских стран.

Чтобы обойти существующие пошлины, некоторые китайские и транснациональные компании перенесли производство в другие регионы Азии, но решение Трампа в отношении других азиатских стран больно ударят и по Китаю - Вьетнаму грозят сборы в размере 46%, а камбоджийские товары будут облагаться пошлинами в размере 49%.

"Все просто останутся в Китае или вернутся в Китай, так что на самом деле победителем во всем этом будет Китай", - считает Швалл.

Главный экономист по Азии в Economist Intelligence Unit Ник Марро считает, что новые пошлины могут заставить компании, ведущие бизнес в Китае, пересмотреть практику сохранения производств в стране, даже если они выходят на другие рынки, чтобы диверсифицировать цепочки поставок.

"Китай очень сильно вплетен в глобальные производственные сети, начиная от готовой продукции и заканчивая промежуточными продуктами и даже поиском сырья, поэтому этот процесс не будет легким и простым", - сказал он.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все авто иностранного производства и запчасти.

Решение США по пошлинам повлияет на десятки стран, включая некоторых из крупнейших торговых партнеров страны. Импорт из Европейского Союза, Японии и Южной Кореи будет облагаться пошлиной в размере 20% или выше. Импорт из Вьетнама будет сталкиваться со ставкой пошлины 46%, а импорта из Тайваня - 32%.

Реакция правительств стран, которых коснулось это решение, была неоднозначной. Некоторые проявили осторожность, а другие пообещали обжаловать шаг Трампа.

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