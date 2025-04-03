Ученый утверждает, что с точки зрения техники есть проблемы, которые так быстро не решишь.

Украина за 15 лет может сделать ядерное оружие при благоприятных условиях, наличии средств и политической воли. Такое мнение высказал директор Научно-технического комплекса "Ядерный топливный цикл" Национального научного центра "Харьковского физико-технического института" Национальной академии наук, кандидат физико-математических наук Владимир Красноруцкий.

"Ситуация со специалистами в Украине ежегодно катастрофически ухудшается, гробится фундаментальная наука. Просто посмотрите, какие зарплаты у молодых сотрудников, которые приходят в институты Национальной академии наук. На самом деле никто из молодых не хочет идти и работать в институты. Тем не менее, уровень таков, что если бы сегодня было нужно собрать специалистов и настроить их на работу по созданию ядерной бомбы, то в этом не было бы проблем. Настроить быстро можно. Люди еще есть", - сказал он в интервью "Главкому".

Ученый утверждает, что с точки зрения техники есть проблемы, которые так быстро не решишь.

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"Мы можем все свое делать сегодня, и реакторы атомные создавать, и топливо сами для этих реакторов делать. Но таких задач перед нами никто не ставит. Все говорят, что мы купим, в частности у Westinghouse. Единственная надежда у нас, ученых, на то, что как-то ситуация в стране стабилизируется, и нам начнут ставить задачи, чтобы в государстве было собственное производство", - отметил ученый.

По его словам, чтобы сделать ядерную бомбу, надо создать соответствующую промышленность в Украине:

"Вы так это говорите, будто ее сделать раз плюнуть. Но это не так. С политической точки зрения, нам нужно преодолеть вето на возможность работы с высокообогащенным ураном, обогащением выше 90%, и иметь возможность получать плутоний. Пока всего этого мы не имеем права делать. Специалистов, которые умеют так обогащать уран, очень мало. Действительно, в мире можно купить нужное для необходимого обогащения оборудование. Но если мы, имея вето, просто будем заявлять желание это оборудование купить, нам его вряд ли продадут".

По его мнению, развитие атомной энергетики положительно влияет на другие различные аспекты использования ядерных технологий, в том числе относительно ядерного вооружения.

"Например, вопрос центробежного обогащения урана можно было раньше закрыть. Можно было раньше создать необходимые для обогащения урана центрифуги и работать с ними. Но государство крест на этом поставило. При наилучшем развитии событий, когда будет и указание, и мы будем иметь разрешения на всех уровнях, и деньги, то за лет 15, думаю, можно сделать ядерное оружие", - добавил Красноруцкий.

Ядерное оружие для Украины - мнение эксперта

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан Для Украины считает, что очень важно восстановить свой ядерный статус хотя бы косвенно. По его словам, в Европе есть несколько стран, в которых расположено или собственное, или американское ядерное оружие.

Он заявил, что для создания собственного ядерного оружия Украине понадобится от 5 до 7 лет. Однако, если договориться с Францией или Британией об обогащении имеющегося в Украине урана, этот процесс может занять 1,5-2 года.

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