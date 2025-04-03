Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами и заявил, что это вернет "золотой век". Мол, в США "вернутся рабочие места и заводы", это укрепит "отечественную промышленную базу", и в целом соответствующие тарифы приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в Соединенных Штатах. Так, против Китая США вводят 34% пошлины, против Европейского союза - 20%, а против Великобритании - 10%. К Украине применяется минимальная 10% пошлина. При этом России в этом списке вообще нет.

Из позитивного, похоже, что это часть переговорной стратегии Трампа: либо вы соглашаетесь на какой-то формат мира, либо будут введены обещанные Лэндси Грэмом тарифы в 500% на все товары из стран, которые покупают российскую нефть. Формально, похожая логика, примененная и в отношении Канады и Мексики.

Из негативного - США и Россия стоят накануне возможного подписания соглашения о "редкоземельных металлах", которое будет предусматривать не просто вхождение американского капитала в российскую энергодобычу, но и создание торговых домов по продаже российских подсанкционных товаров, прежде всего в ЕС (визит Дмитриева в Вашингтон как раз об этом). Это сложный процесс, потому что требует согласования ЕС.

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Но теперь, введя пошлины на товары из ЕС, Трамп имеет люфт для маневра.

Я остаюсь при мнении, что Путин будет делать все, чтобы продолжить войну, но теперь поле для маневра у него сузилось. Главным переговорным фактором для Путина остается именно соглашение о недрах. Его ставка на то, что он будет нужен, как посредник в переговорах США-Китай резко падает. В нынешней ситуации у него есть опции "или-или" и он, с большой долей вероятности примет сторону Китая, как меньшее из зол персонально для себя (если коротко: он хочет продолжения войны и он боится 30% ура-патриотов в поствоенный период).

Выгодная для нас игра ЕС в то, что мы - часть переговорного процесса ЕС-США, остается базовой для Украины, но поле для маневра также сузилось. Дело в том, что в ЕС считали: пока идет война, Трамп не пойдет на пошлины против Европы. Сейчас будет игра в отмену пошлин, и здесь мы из козыря превратились в мощную, но не козырную карту (эту тему будут подогревать Венгрия и Словакия). Но, несмотря на все, это наша главная игра на сегодня. Еще раз подчеркну: ЕС будет вести переговоры о пошлинах, безопасности и поддержке Украины. Они обречены это делать в ближайшие месяцы.

И должны иметь в виду возможность войны в Иране - она довольно высока. Эта опция, хотя сейчас она все еще теоретическая, существует. И она, во многом, нужна Трампу. Ведь быстрая победная бомбардировка позволит закрыть любые попытки играть в контр санкции и создавать антиамериканские коалиции.

Однако с ее реализацией фокус внимания будет переведен от Украины.

Сейчас говорить об ухудшении или, тем более, значительном ухудшении наших позиций не стоит. Просто усложнилась игра.

Вадим Денисенко, политолог