Из-за преступления российских оккупантов местные фермеры страдают от дефицита воды и плохого урожая.

Человеческие жертвы войны РФ в Украине огромны, они измеряются массовыми захоронениями, ночными ракетными атаками, ранеными детьми и сотнями тысяч погибших и раненых бойцов. Однако экология Украины также сильно страдает. Об этом пишет The New York Times.

По словам экспертов, в случае окончания войны вред от артиллерийских снарядов, мин, БпЛА и ракет будет все равно ощущаться в течение десятилетий.

В издании напомнили, что одним из самых разрушительных ударов стал подрыв дамбы Каховской ГЭС, которая сдерживала большое водохранилище. Вследствие прорыва дамбы в Днепре начался паводок, который понес токсичные отложения и триллионы литров пресной воды в Черное море, а также были разрушены прибрежные экосистемы во время пикового периода размножения морских организмов.

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Известно, что до аварии водохранилище обеспечивало орошение большей части юга Украины, однако после преступления РФ сельскохозяйственные угодья в регионе начали высыхать.

"Это было прекрасно. В один день все изменилось. Ничего не осталось", - рассказал 52-летний местный житель Сергей Бугай.

По словам фермера Сергея Верховского, урожай подсолнечника составил лишь десятую часть от того, что было собрано в прошлом году.

"Нам действительно нужна вода, очень нужна. Этот сезон поставил многих фермеров на колени", - отметил он.

Каховское водохранилище - последние новости

Ранее исследование показало, что из-за подрыва Каховской ГЭС со дна водохранилища вышли наружу токсичные элементы. По словам ученых, из-за того, что часть местных жителей до сих пор пользуется водой из озер, которые остались после подрыва дамбы, токсичные элементы могут серьезно угрожать их здоровью.

Также местные жители показали, как сейчас выглядит Каховское водохранилище на Херсонщине. Они рассказали, что на месте Каховского водохранилища вырос густой лес до высоты 4 метров.

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