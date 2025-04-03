Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 3 апреля, подорожал на 2 копейки и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на уровне предыдущего показателя - 45,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 44,00 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на уровне предыдущего показателя - 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 3 апреля, подорожал до 45,25 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 3 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна ослабила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 44,63 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 2 копейки.

Курс доллара в банках 3 апреля снизился на 2 копейки и в среднем составляет 41,68 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41 гривня за доллар. Средний курс евро сегодня вырос на 20 копеек и составляет 45,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: