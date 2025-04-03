Трамп 'ударил' пошлинами по островам с пингвинами

Острова попали под действие резонансного решения по пошлинам, поскольку являются территорией Австралии.

Президент США Дональд Трамп в рамках ввел пошлины даже против необитаемых территорий, в частности островов Херд и Макдональд - австралийских владений в южной части Индийского океана, известных только ледниками и популяциями пингвинов, пишет Business Insider.

На пресс-конференции в Розовом саду Белого дома Трамп продемонстрировал плакат с новыми тарифами, где отмечалось, что в отношении этих островов ввели 10% пошлины. Белый дом подтвердил, что эти территории подпадают под соответствующие пошлины, поскольку являются частью Австралии.

Острова Херд и Макдональд занимают около 37 000 гектаров, не имеют постоянного населения и охраняются как объект Всемирного наследия. Также 10% пошлины получили другие австралийские территории - остров Рождества и Кокосовые острова, где живет менее 600 человек.

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Среди других стран Китай получил 32% пошлины, ЕС - 20%, Индия - 26%, а Австралия вместе со своими территориями - 10%. Австралийские чиновники от комментариев воздержались.

Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортировать в Штаты. Пошлины на авто начнут действовать уже с 3 апреля, а на запчасти - чуть позже.

Решение США по пошлинам повлияет на десятки стран, включая некоторых из крупнейших торговых партнеров страны. Импорт из Европейского Союза, Японии и Южной Кореи будет облагаться пошлиной в размере 20% или выше.

Импорт из Вьетнама будет сталкиваться со ставкой пошлины 46%, а импорта из Тайваня - 32%.

Реакция правительств стран, которых коснулось это решение, была неоднозначной. Некоторые проявили осторожность, а другие пообещали обжаловать шаг Трампа.

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