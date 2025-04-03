В моду вернулись дизайны, которые были актуальными несколько лет назад.

Тренды в маникюре не стоят на месте, и 2025 год приносит с собой еще больше возможностей для экспериментов. Издание Woman and Home назвало главные тенденции этого года. В частности, сейчас снова актуальны дизайны, которые были в моде в 2000-х и несколько лет назад.

Вы можете выбирать различные дизайны: от смелых цветовых решений до минималистичных оттенков. Можно экспериментировать с формами, текстурами и неожиданными сочетаниями, которые помогут выразить собственную индивидуальность.

Эффект "Кошачий глаз"

Дизайн с глубоким переливающимся эффектом остается на пике популярности. Темные насыщенные оттенки - изумрудный, бордовый, сапфировый - невероятно красиво переливаются между собой и придают маникюру особую выразительность. Благодаря специальному магниту можно добиться эффекта световой волны, которая меняется в зависимости от освещения.

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Оттенок моко

Главный цвет 2025 года, по версии Pantone, - Mocha Mousse. Этот приглушенный теплый коричневый придаст вашему виду опрятности и женственности. Он прекрасно подходит к любому тону кожи, а его универсальность позволяет экспериментировать с глянцевыми и матовыми покрытиями, омбре или блестящими акцентами.

Тренд на натуральность и короткие ногти

Длинные заостренные формы уступают место практичности. В моде аккуратные короткие ногти - особенно мягкий квадрат и классический миндаль средней длины. Такой маникюр выглядит ухоженно, не мешает в повседневной жизни и подходит к любому стилю. Однако лучше всего он сочетается с нежными оттенками и прозрачным лаком.

Хром и зеркальный блеск

Металлический маникюр не теряет актуальности уже несколько сезонов подряд. В 2025 году в тренде остаются зеркальные покрытия в серебристых, золотых и перламутровых оттенках. Особенно популярным будет эффект "глазированных" ногтей. Это мягкий блеск, который выглядит роскошно и "дорого", но в то же время сдержанно. Такой маникюр не будет отвлекать внимание от вашей одежды или прически.

Яркие элементы и нестандартные детали

Сейчас в тренде самовыражение. Необычные цветовые сочетания, микс текстур, объемные элементы и нестандартные узоры позволят создавать уникальные образы. Идеальным вариантом будет использовать прозрачную или нежно-розовую основу, к которой можно добавить различные изображения или интересные детали: наклейки, металлические акценты, геометрические фигуры.

Напомним, ранее УНИАН писал о пяти прическах из 90-х, которые снова в моде. В этом году в тренды вернулись хвосты, мини-косички и эффект "мокрых" волос. Узнайте, для какой длины волос лучше выбрать такие варианты.

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