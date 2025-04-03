Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, а евро - 44,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 3 апреля, снизился на 2 копейки и в среднем составляет 41,68 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 45,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,40 грн/евро, а курс продажи - 45,00 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 3 апреля, составляет 83 133 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 407 860 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 3 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня ослабила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 44,63 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Вас также могут заинтересовать новости: