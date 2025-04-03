Военный отметил, что их бригада уже имеет положительный опыт применения этой системы.

Обеспечение всей полосы обороны приобщением к системе "Атлас" позволит сохранить жизни украинских воинов. Кардинальное отличие от российских аналогов систем РЭБ и РЭР в научной составляющей, которая позволяет защищать пехоту и броню, при этом давая летать нашим дронам. Такое мнение в эфире телемарафона высказал начальник службы радиоэлектронной борьбы 18-й Славянской бригады Нацгвардии Андрей Бессонов (позывной "Дунай").

"У себя в бригаде мы уже начали развертывание этой системы. Есть положительный опыт применения, есть определенная эффективность. К сожалению, я не могу говорить о конкретных цифрах, но выглядит все очень перспективно", - акцентировал Бессонов.

Военный отметил, что не может освещать детали, но реализация системы "Атлас" - это "новый глоток свежего воздуха радиоэлектронной борьбы".

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"Мы уходим от каких-то условных "ковровых" бомбардировок к точечной работе. Что, прежде всего, позволяет эффективно выполнять боевые задачи нашей малой авиации - дронам. Которые не только уничтожают врага, но и выполняют разведывательные задачи, поддерживают наши войска на передней линии фронта", - добавил Бессонов.

По словам военного, если сравнить российские аналоги систем РЭБ и РЭР с украинскими, которые будут реализоваться по этой программе, то кардинальное отличие в научной составляющей. Он сказал:

"Условно говоря, у нас в руках скальпель, а с той стороны - топор. Мы можем защищать нашу пехоту и нашу броню, при этом давая летать нашим дронам. И это очень важно. Эта система у нас работает уже несколько месяцев, на нашем участке фронта. Если обобщить, то у нас в разы сократился процент результативных ударов российских дронов. Эта система не просто сохраняет нашу технику, а реально спасает жизни. То есть, чем больше плотность таких систем будет на линии боестолкновения, тем больше небо будет выглядеть спокойным".

Бессонов добавил, оперативное управление средствами системы может осуществляться из любого уголка Украины и это очень важный фактор

"Благодаря тому что в этой системе реализовано дистанционное управление, фактически мы оператора можем спрятать где угодно... очень далеко от линии фронта. И он будет защищен, и будет вне досягаемости ударов российских оккупационных войск. Средства системы, которые находятся на линии соприкосновения, требуют минимум внимания. Буквально минимального обслуживания, такого как питание и меры маскировки. Управление непосредственно находится далеко в защищенном городе. Это реально очень важно", - подчеркнул военный.

Система "Атлас" - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине создают мощную систему защиты от российских БПЛА для военных на передовой и в близкой к линии фронта зоне, которая имеет протяженность более чем 1300 км. Речь идет о системе "Атлас" - трансформации оборонных инициатив национального масштаба, которая предусматривает интеграцию различных инновационных технологий.

Defence Express писал, что эксперты разработали систему, которая предусматривает совместную и одновременную работу систем РЭБ и РЭБ и синхронизацию системы с собственными дронами. Одна система обеспечивает 25-50 км повышенной безопасности на линии боевого соприкосновения. Среди основных преимуществ: удаленная управляемость; больший радиус действия; отсутствие китайских и иностранных технологий; эффективная преграда, незаметная для вражеских РЭБ; длительная работа и защита от поломки.

Проект "Атлас" оценивается в 5,2 млрд.грн. и создается при поддержке кластера для развития Defense Tech в Украине Brave1.

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