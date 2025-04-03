Певица представила зажигательный клип к композиции.

Известная украинская певица и блогерша Анна Тринчер выпустила новую зажигательную песню "Зірочка палай", которая еще до премьеры стала вирусной в сети. Исполнительница представила также танцевальный клип к треку, в котором снялась она сама и танцор и модель Павел Петеляк.

После серии лирических композиций на фоне развода с блогером Александром Волошиным исполнительница наконец решила порадовать фанатов позитивным треком.

По словам звезды, этот трек о наступлении весны, когда хочется двигаться вперед, начинать новый этап в жизни, наслаждаться каждым моментом. В песне заложен важный смысл: не останавливаться и верить в себя, несмотря на критику и слова других.

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"Сколько талантливых людей этот мир так и не услышал, потому что кто-то сомневался в них. А сколько раз ты не сделала шаг, потому что сомневалась в себе сама? Просто закрой ушки и сияй, моя звездочка. Даже если в тебя верит только один человек в этом мире Даже если в тебя не верит никто... Твоей веры в себя уже достаточно", - отметила Тринчер в подписи к клипу.

Режиссером новой видеоработы выступил креативный продюсер Герман Ненов. Еще до релиза песня завирусилась в соцсетях, и в TikTok пользователи сняли более 37 тысяч видео под нее.

Что пишут о новом треке слушатели:

"Наконец вышел этот шедевр. Непревзойденная песня и невероятно классный клип"

"Просто нереально крутая песня, на повторе, очень круто"

"Совсем другая песня, совсем другая Аня. Просто зажигай и в дальнейшем. Тебе идет"

"Он думал, что легко выбросит из головы, а она везде, потому что она горит, эту энергию не стереть. Клип легкий и драйвовый, спасибо за это вдохновение, почувствовать свою звездочку! С премьерой"

"Вау, невероятно красивая Анна, харизматичный парень и драйвовая песня. На повторе"

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала, что семь лет не общается с отцом и не отвечает на его звонки. Артистка объяснила, почему с самого детства у нее были напряженные отношения с отцом и почему сейчас не готова даже поговорить с ним по телефону.

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