В столице завтра потеплеет до +16...+18 градусов, однако затем температура резко упадет.

В Киеве в ближайшие дни ожидается резкое изменение погоды. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 3 и 4 апреля в столице ожидается прекрасная погода - будет тепло, сухо и даже с солнышком.

3 числа воздух в столице прогреется до +12 градусов, а 4 апреля потеплеет до приятных +16...+18 градусов.

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"А вообще 3-4 апреля в Киеве - метеорологический all inclusive, сухо, тепло, птички будут петь, деревья будут цвести, весна будет радовать", - говорит Наталка Диденко.

Однако уже 5 апреля погода кардинально изменится.

"В субботу в Киеве температура воздуха резко снизится до +6...+9 градусов, а в воскресенье в столице есть вероятность снега и сильного ветра", - предупредила эксперт по погоде.

Погода в Украине резко ухудшится - что известно

Ухудшение погодных условий прогнозируется в Украине на ближайшие выходные. Об этом ранее сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, снижение температуры начнется уже в субботу, 5 апреля. В первую очередь похолодание почувствуют жители западных, северных и части центральных областей.

Кроме того, по ее данным, 5 апреля на западе страны возможен снег, однако более интенсивные осадки ожидаются в воскресенье, 6 апреля.

Она также предостерегла, что в воскресенье следует ожидать усиления ветра.

Холодная погода, по ее данным, продержится в течение всей следующей недели.

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