В пострадавших от землетрясения районах прогнозируют сильные дожди.

В Мьянме, где недавно произошло землетрясение, продолжаются поиски выживших. На данный момент число жертв насчитывает 3003 человека. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, 4515 человек получили ранения и 351 пропали без вести.

Тем временем синоптики предупреждают о дождях, которые приближаются к пострадавшим от землетрясения районам. Прогнозируемые осадки представляют новую угрозу не только для спасателей, но и для людей, которые могли выжить.

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"В Мандалае, особенно, если начнется дождь, похороненные под обломками люди утонут, даже если они выжили до этого момента", - говорит сотрудник гуманитарной организации в Мьянме.

В соседнем Таиланде в результате этого землетрясения погибли 22 человека и еще 72 до сих пор числятся пропавшими без вести.

В пятницу, 28 марта, на юго0востоке азии произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр его находился в Мьянме. Это землетрясение стало сильнейшим в Юго-Восточной Азии за столетие. Оно сотрясло регион, в котором проживает 28 миллионов человек, разрушив здания, сравняв с землей общины и оставив многих без еды, воды и крова.

Подземные толчки ощущались не только в Мьянме, но также в Таиланде и Китае.

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