Он сказал, что список удивит и шокирует любого, кто посетит Африку.

Американский ютубер, посетивший все 54 страны Африки, назвал три своих любимых страны, а также поделился советами по путешествиям и практическими рекомендациями для тех, кто хочет посетить континент.

Как пишет Daily Express, Дрю Бински утверждает, что посетил все 54 страны Африки, и сделал краткий обзор своих любимых мест. Он сказал, что список удивит и шокирует любого, кто посетит Африку.

Танзания оказалась на первом месте в списке мест для посещения в Африке. Бински отметил, что поездка в Хадзабе была связана с "самыми крутыми людьми на свете". На втором месте оказалась Эфиопия, путешественник сказал, что он "одержим" этой страной, а Намибия замкнула тройку лидеров.

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Танзания

Восточноафриканская страна Танзания с населением более 66 миллионов человек стала лучшим выбором Дрю среди стран Африки. Блогер сказал, что это его четвертая поездка в страну, и что он "не может насытиться этим местом прямо сейчас".

После общения с хадза, одной из последних оставшихся групп охотников-собирателей в Африке, Дрю посетил национальный парк Серенгети, где он увидел миграцию зебр и антилоп гну. Затем он отправился в знаменитый кратер Нгоронгоро на севере Танзании, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дрю также посетил гору Килиманджаро, самую большую отдельно стоящую гору в мире, а затем Занзибар, который, по его словам, является одним из "самых красивых пляжей в мире". Он сказал:

"Если вы можете посетить только одну страну в Африке, пусть это будет Танзания. Там безопасно, улицы чистые, здесь нет мошенничества, все очень милые, они говорят по-английски, вам это очень понравится".

Эфиопия

Страна, где проживает более 128 миллионов человек, заняла второе место в списке Дрю, поскольку он похвалил "множество удивительных культур" страны. Блогер отметил, что он посетил эту восточноафриканскую страну девять раз, поскольку он призвал других туристов отправиться за пределы столицы страны Аддис-Абебы.

Дрю сказал, что он посетил захватывающие места за пределами города, включая город Дыре-Дауа на востоке и старый город Харар, объект ЮНЕСКО, который полон "сомалийской культуры". Блогер сказал:

"У вас есть Лалибела, которая является удивительным древним христианским скальным образованием. А если говорить о религии, Эфиопия разделена на ислам и христианство, и у них есть действительно интересная ветвь христианства, и это действительно уникально для Эфиопии".

Он также посетил Тыграй в Северной Эфиопии, где он наслаждался удивительным походом к христианским церквям, высеченным в горах. Брю побывал в городк Гандха, в котором проживает большое количество евреев, и долину Омо на юго-западе Эфиопии, "где вы можете найти некоторые из самых невероятных племен в мире с захватывающими традициями".

"В Эфиопии лучшая еда в Африке. Там лучший кофе в мире. Я могу продолжать и продолжать рассказывать об Эфиопии", - сказал он.

Намибия

Страна, где проживает чуть менее 3 миллионов человек, завершила тройку лучших Дрю. Она является второй наименее густонаселенной страной в мире, уступая только Монголии.

"Это одно из немногих мест в мире, где можно найти красивые песчаные дюны, которые точно пересекаются с океаном. Теперь я наконец понимаю, почему все всегда влюбляются в Намибию, это место лучше, чем оно есть", - сказал Дрю.

Ютубер посетил национальный парк Этоша перед поездкой в ​​Виндхук, описав его как "крутую столицу". Он отметил, что люди там "милые и дружелюбные и отлично говорят по-английски".

Наконец, Дрю посетил Соссусфлей, который, по его словам, имеет "невероятную природу" с деревьями в песчаных дюнах. Он добавил:

"И, конечно, у вас есть племя химба недалеко от границы с Анголой в Намибии. У них глиняные волосы, и они просто такие классные, мне очень нравится посещать племена в Африке, это так обогащает и побуждает ценить их культуру и традиции".

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