Вероятно, россияне знают о планах США по ведению сложных переговоров о прекращении огня в Украине.

Скандал со сливом секретной информации из чатов топ-чиновников США в Signal обрастает новыми деталями. По данным СМИ, одном из таких чатов обсуждали войну в Украине. Россияне могли получить конфиденциальную информацию об этом, предположил сенатор-демократ Адам Шифф в интервью Foreign Policy.

Он убежден, что скандал с утечкой данных, так называемый Signalgate должен расследовать Конгресс, назначив независимого генерального инспектора. Никто из чиновников, которые были участниками чата, не должен быть причастен к ходу этого расследования.

В то же время есть множество вопросов без ответа, и самый важный из них - сколько других чатов, подобных этому, происходило в незащищенной коммерческой программе? Стоит предположить, что к некоторым из этих разговоров могли получить доступ злоумышленники.

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Публично была слита информация об ударах США по Йемену. Вероятно, были раскрыты агенты в Йемене и другие источники, которые помогали планировать операцию. Поэтому, все будущие операции США против хуситов под угрозой.

"Но в более широком плане наши союзники должны взглянуть на это и снова подумать, что администрации Трампа нельзя доверять конфиденциальные разведывательные данные, поскольку они будут опрометчиво обращаться с ними. Я также волнуюсь, что вряд ли они впервые создали такой чат Signal. И если некоторые из публичных сообщений правдивы, что в других чатах Signal говорилось о войне в Украине, россияне могли проникнуть в эти телефоны. Тогда россияне знают, что мы думаем, как мы надеемся договориться о прекращении огня, какое давление мы готовы оказать на Украину или Россию, что является реальным, а что является болтовней или блефом. Итак, возможно, они просто препятствовали своим усилиям достичь прекращения огня в том конфликте", - сказал Шифф.

Сенатор Шифф годами был председателем комитета по разведке Палаты представителей. Он отметил, что общался с людьми, которые имеют связь с разведывательным сообществом относительно этой утечки данных. Среди разведчиков существует "большая обеспокоенность по целому ряду вещей". В частности, беспокойство связано с кадровыми чистками. Из разведывательных служб пытаются уволить людей, которые не являются полноценными MAGA, то есть не являются полными сторонниками Трампа. Также люди уходят по собственному желанию.

"Вы видите потенциальное опустошение разведывательного сообщества, карьерных профессионалов, и вы можете просто увидеть долговременное влияние политизации разведывательного сообщества. Вероятно, никогда не было более сложного времени для людей в разведывательном сообществе", - подытожил он.

Скандалы вокруг Волца и сливов секретной информации

Команда Волца оказалась под пристальным вниманием после того, как он случайно включил журналиста в групповой чат о военных ударах в Йемене. Это вызвало политический скандал и призывы к его увольнению.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники сообщили, что команда Майка Волца создала более 20 групповых чатов в Signal для кризисных ситуаций по всему миру, что свидетельствует о широком использовании этого приложения администрацией Трампа для координации вопросов национальной безопасности.

По данным четырех человек, которые были добавлены в эти чаты, их использовали для обсуждения вопросов, в частности по Украине, Китая, Газы, Африки и Европы.

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