В столице ожидается заметное потепление.

В четверг, 3 апреля, погода в Киеве заметно улучшится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается до +7° и еще будет дождить, но уже утром будет сухо и практически безоблачно. Днем температура повысится до приятных +15°. Без осадков.

Северо-восточный ветер со скоростью до 5-10 м/с добавит свежести. Атмосферное давление повысится до 748-751 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +14°.

В Луцке будет ясно, ночью +4°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +4°, днем +15°.

В Тернополе 3 апреля ночью будет +6°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, дождь, ночью +6°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +7°, днем +10°, дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+14°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг ночью будет +6°, днем +15°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +13°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+15°.

В Одессе 3 апреля - пасмурно, температура ночью +9°, днем +14°.

В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +16°, ясно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +8°...+11°, дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.

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