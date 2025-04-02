В четверг, 3 апреля, погода в Киеве заметно улучшится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается до +7° и еще будет дождить, но уже утром будет сухо и практически безоблачно. Днем температура повысится до приятных +15°. Без осадков.
Северо-восточный ветер со скоростью до 5-10 м/с добавит свежести. Атмосферное давление повысится до 748-751 миллиметра ртутного столба.
Погода 3 апреля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +14°.
В Луцке будет ясно, ночью +4°, днем +15°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +4°, днем +15°.
В Тернополе 3 апреля ночью будет +6°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, дождь, ночью +6°, днем +11°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +16°, небольшая облачность.
В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +7°, днем +10°, дождь.
В Виннице завтра будет +7°...+14°, практически безоблачно.
В Житомире в четверг ночью будет +6°, днем +15°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +13°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+15°.
В Одессе 3 апреля - пасмурно, температура ночью +9°, днем +14°.
В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +16°, ясно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, +8°...+11°, дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +16°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.