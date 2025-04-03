С помощью домашних средств можно не только убрать налет, но и предотвратить его появление.

Унитаз - это самая неприятная часть уборки в любом доме. Часто даже дорогие средства бессильны в том, чтоб убрать известковый налет в унитазе, и приходится долго тереть его щеткой.

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Как удалить известковый налет внутри унитаза

Пол Кеннард, домашний эксперт из HomeServe, поделился с Express, как можно очистить свою сантехнику домашними средствами и защитить от образования нового налета.

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Он отметил, что смесь белого уксуса и пищевой соды прекрасно разрушает эти отложения. Эксперт раскрыл свой рецепт, как убрать известковый налет в унитазе.

"Наливая 125 мл белого уксуса в унитаз раз в месяц и оставляя на 30 минут перед чисткой, вы можете разрушить известковый налет. Для большей эффективности посыпьте щетку для унитаза пищевой содой во время чистки", - советует Кеннард.

По его словам, хотя это эффективное средство, налет все равно вернется. Все усложняется тем, что другие поверхности тоже могут покрываться этими отложениями и в результате уборка затянется.

Важно не только то, чем отмыть известковый налет, но и как его предотвратить. Кеннард утверждает, что если протереть проблемные места детским маслом, то можно не только убрать пятна, но и создать барьер от нового налета.

К сожалению, это будет работать только с внешней частью туалета - внутреннюю придется регулярно мыть.

"Чтобы ваш туалет оставался свежим и не имел известкового налета, рекомендуется проводить быструю уборку два раза в неделю", - подчеркнул эксперт.

Он советует чистить унитаз уксусом и содой примерно раз в месяц. Кроме того, стоит регулярно дезинфицировать ершик для унитаза. Для этого подойдут уксус, отбеливатель или другое мощное чистящее средство. Просто раз в неделю замочите его в этом растворе, а между использованиями промывайте мыльной водой.

Как отмечается, известковый осадок образуется на сантехнике в тех регионах, где жесткая вода с большим количеством кальция и магния. После того как она испаряется, на ее месте остаются эти минералы, постепенно накапливаясь и превращаясь в тот самый налет. Решить это можно только фильтрацией или смягчением воды.

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