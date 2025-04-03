Во втором месяце весны у огородников-садоводов уже начинается горячая пора - в это время высаживают больше всего культур. На огороде сажают первые овощи, на клумбе - цветы, в саду - саженцы деревьев.
Мы подскажем, что можно сеять в апреле в открытый грунт и что посадить в саду, чтобы ничего не упустить.
Какие овощи можно сажать в апреле
Во втором месяце весны в открытый грунт можно сажать культуры, которые могут расти в непрогретой почве и спокойно переносят ночные заморозки.
Это:
- лук;
- чеснок;
- зелень;
- сельдерей;
- редис;
- морковь;
- горох;
- фасоль;
- тыква;
- репа.
В теплицу можно посеять культуры, которые еще боятся апрельских заморозков. К таким относятся:
- томаты;
- баклажаны;
- перец;
- огурцы;
- кабачки;
- патиссоны.
В конце месяца на огороде высаживают картошку и свеклу, хотя в этом вопросе многое зависит от погоды: если погода установилась хорошая - можно сажать, если нет - стоит еще немного подождать. Не забывайте также о том, что ранние сорта картофеля высаживают раньше, чем среднеспелые или поздние.
Петрушку, укроп и пастернак можно также посеять сейчас, если не сделали этого в марте.
Что касается злаковых культур, то можно посадить подсолнечник и кукурузу при условии, что температура почвы минимум 10°С.
Какие деревья можно сажать в апреле и цветы
Обычно середина весны - это время посадки деревьев, но не все саженцы могут перенести апрельские заморозки. Поэтому, какие деревья сажать в апреле - зависит от погодных условий. В течение месяца можно сажать сирень, рябину, калину, черемуху. Плодовые саженцы высаживают после наступления устойчивого тепла.
Почва, в которую вы будете высаживать растения, должна быть прогрета до 10-12°С. Саженцы кустарников углубляют в землю на 20-30 см, деревьев – 40-60 см.
Если в апреле вы будете сажать цветы, то выбирайте культуры, которым не нужны высокие температуры, это могут быть:
- астры;
- маргаритки;
- васильки;
- календула;
- амарант;
- георгины;
- декоративная капуста.
Многие из этих растений можно высадить в открытый грунт, а остальные посеять на рассаду, а уже затем перенести в сад.