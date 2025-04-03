Подсказываем, что стоит посадить на огороде и в саду в апреле и как ухаживать за посаженными растениями.

Во втором месяце весны у огородников-садоводов уже начинается горячая пора - в это время высаживают больше всего культур. На огороде сажают первые овощи, на клумбе - цветы, в саду - саженцы деревьев.

Мы подскажем, что можно сеять в апреле в открытый грунт и что посадить в саду, чтобы ничего не упустить.

Какие овощи можно сажать в апреле

Во втором месяце весны в открытый грунт можно сажать культуры, которые могут расти в непрогретой почве и спокойно переносят ночные заморозки.

Видео дня

Это:

лук;

чеснок;

зелень;

сельдерей;

редис;

морковь;

горох;

фасоль;

тыква;

репа.

В теплицу можно посеять культуры, которые еще боятся апрельских заморозков. К таким относятся:

томаты;

баклажаны;

перец;

огурцы;

кабачки;

патиссоны.

В конце месяца на огороде высаживают картошку и свеклу, хотя в этом вопросе многое зависит от погоды: если погода установилась хорошая - можно сажать, если нет - стоит еще немного подождать. Не забывайте также о том, что ранние сорта картофеля высаживают раньше, чем среднеспелые или поздние.

Петрушку, укроп и пастернак можно также посеять сейчас, если не сделали этого в марте.

Что касается злаковых культур, то можно посадить подсолнечник и кукурузу при условии, что температура почвы минимум 10°С.

Какие деревья можно сажать в апреле и цветы

Обычно середина весны - это время посадки деревьев, но не все саженцы могут перенести апрельские заморозки. Поэтому, какие деревья сажать в апреле - зависит от погодных условий. В течение месяца можно сажать сирень, рябину, калину, черемуху. Плодовые саженцы высаживают после наступления устойчивого тепла.

Почва, в которую вы будете высаживать растения, должна быть прогрета до 10-12°С. Саженцы кустарников углубляют в землю на 20-30 см, деревьев – 40-60 см.

Если в апреле вы будете сажать цветы, то выбирайте культуры, которым не нужны высокие температуры, это могут быть:

астры;

маргаритки;

васильки;

календула;

амарант;

георгины;

декоративная капуста.

Многие из этих растений можно высадить в открытый грунт, а остальные посеять на рассаду, а уже затем перенести в сад.

Вас также могут заинтересовать новости: