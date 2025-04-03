Название БПАК дали в честь исторического персонажа - сарматской царицы-воина Амаги.

Украинские оборонщики получат новые отечественные беспилотники-камикадзе "Амага-10", имеющие повышенную устойчивость к воздействию РЭБ, высокую скорость и маневренность.

Как информирует Министерство обороны Украины, эти беспилотные авиационные комплексы украинского производства уже кодифицированы и пополнили парк беспилотников наших войск.

Как отмечается, дроны комплекса имеют высокую скорость и маневренность, могут нести боевую нагрузку достаточную для поражения бронетехники с дополнительной защитой. Они могут работать в ручном или полуавтоматическом режимах управления.

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Кроме того, дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Опционально дроны могут комплектоваться устройствами для выполнения широкого спектра задач.

Разработчики отмечают, что название комплекса дали в честь исторического персонажа - сарматской царицы-воина Амаги.

Новинки украинского военного производства

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Минобороны кодифицировало и допустило к поставке на фронт дрон отечественного производства "Колдун". Он построен по самолетной схеме, достаточно компактный по размерам, при этом мультифункциональный. "Колдуны также устойчивы к РЭБу, могут, в частности, корректировать огонь артиллерии.

В январе этого года Министерство обороны допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громила" украинского производства. Отмечалось, что он может применяться для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.

А на днях стало известно, что ВСУ взяли на вооружение мощные беспилотные авиакомплексы "Хищная птица", которые эффективны в уничтожении бронетехники и укрепленных огневых позиций врага.

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