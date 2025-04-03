ВСУ также используют Т-80, но это играет им на руку, поскольку украинские военные хорошо знают слабые места этой машины.

Российский танк Т-80 стал "дорогим стальным гробом" для оккупантов на украинском фронте. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive, унтер-офицер спецназа армии США в отставке Стив Балестриери.

Война в Украине стала катастрофой для России и ее бронетанковых сил. Потеряно около 3000 танков, уничтоженных или брошенных во время так называемой "специальной военной операции" диктатора Владимира Путина.

Большинство потерь пришлись на Т-72 и Т-90, но Т-80 показал себя еще хуже. Российская армия действовала самоуверенно, с плохой подготовкой и тактикой. Обещанная "модернизация" оказалась мифом, а заявления об обновлении армии в духе НАТО не соответствовали реальности. Россия сама противоречила "доктрине Герасимова".

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Батальонные тактические группы (БТГ), введенные в 2012 году, должны были обеспечить гибкость командования, но в результате инициативу командиров заменило жесткое следование планам, даже когда они становились неактуальными. БТГ, которые состояли из танковых или пехотных батальонов, усиленных артиллерией и другими средствами, потерпели провал, а российская армия вернулась к советским методам.

Танк Т-80: дорогой и ненадежный

Т-80 разрабатывался на базе Т-64, получив компактный двигатель, автомат заряжания 125-мм пушки и композитную броню. Однако автомат заряжания был небезопасным, а расположение боекомплекта внутри боевого отделения делало танк уязвимым: при попадании башня часто отрывалась.

Т-80 стал исключением в советском танкостроении - он был дорогим и сложным. Газотурбинный двигатель SG1000 обеспечивал скорость до 70 км/ч, но потреблял чрезмерное количество топлива. Как и другие советские танки, его пушка 2А46Н1 "Рапира" имела ограниченные углы наведения, что затрудняло бои в городских условиях. Стоимость Т-80 в 3,5 раза превышала цену Т-64.

Боевая история Т-80

После неудачного применения в Чечне Т-80 не использовали во второй чеченской войне, конфликте 2008 года с Грузией и войне 2014 года в Украине. Однако в 2022 году, после значительных потерь Т-72 и Т-90, Россия вынуждена была отправить Т-80 в бой, где он также понес тяжелые потери.

С начала вторжения Россия потеряла сотни Т-80, а по некоторым данным - до 1000 единиц. Проблемы с живучестью танка стали очевидными. Главный завод по производству Т-80 находился в украинском Харькове.

Украина также использует Т-80, но это играет ей на руку, поскольку украинские военные хорошо знают слабые места этой машины. Эксперт подытожил, что Т-80 стал "позорным разочарованием" для российской армии.

Производство танков в России

Россия не производит новые танки, кроме Т-90М "Прорыв", все остальные танки модернизируются из советских наработок, отметил в интервью УНИАН военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

При этом эксперт насторожил заявлением о том, что РФ идет на увеличение производства военной продукции - модернизация, ремонты и т.д.

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