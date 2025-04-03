Захваченные украинские дроны заражают системы РФ вирусами, - Forbes

Следовательно, россияне не могут применять захваченные дроны ВСУ повторно и исследовать их технологически.

Российские военные захватывают украинские дроны, которые заражают их системы вредоносным программным обеспечением, пишет Forbes.

Война между Россией и Украиной характеризуется широким использованием беспилотников, влияющих на ведение боевых действий. Недавнее видео в соцсетях, вероятно российского происхождения, предупреждает о вредоносном ПО на украинских дронах, которое заражает российские системы.

Вредоносное ПО на украинских дронах

По данным Reddit, варианты этого ПО "выжигают USB-порт, препятствуют перепрошивке и повторному использованию дрона". Встроенные механизмы затрудняют использование захваченных беспилотников, заставляя Россию усиливать кибербезопасность. Это затрудняет анализ украинских дронов и задерживает разработку технологий борьбы с ними.

Видео дня

Некоторые варианты вредоносного ПО блокируют повторное изображение жесткого диска дрона. Даже в случае успешного восстановления система может передать данные оператору ВСУ, что ставит под угрозу российских военных. Это уменьшает мотивацию РФ к перепрофилированию украинских беспилотников, которые в условиях дефицита ресурсов являются ценным трофеем.

Последствия применения вредоносного ПО

Использование этой тактики демонстрирует, как Украина применяет свои сильные стороны в ІТ-сфере. Интеграция вирусов в беспилотники позволяет минимизировать расходы, усложняя работу российских технологов. В перспективе такие методы могут распространиться на другие электронные системы, ограничивая способность РФ изучать или перепрофилировать украинское оборудование.

Россия, вероятно, будет внедрять подобные механизмы в свои дроны, что приведет к технологической гонке в области кибербезопасности. Стороны будут вынуждены постоянно обновлять антивирусные системы и разрабатывать более изощренные методы заражения вражеской техники.

Последние три года свидетельствуют о росте технологического соперничества. Оснащение украинских беспилотников вредоносным ПО может повлиять не только на эффективность беспилотных операций, но и на более широкий контекст военной киберборьбы.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее заместитель командира аэромобильного батальона 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Богдан Януш заявил, что у дронов на оптоволокне есть серьезный недостаток. По его словам, причина в том, что FPV-дроны на оптоволокне невозможно заглушить с помощью систем РЭБ.

Также в ВСУ показали новый дрон-ружье Lucky Strike. Военные говорят, что такой беспилотник позволяет методично уменьшать популяцию вражеских "мавиков" над линией соприкосновения.

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