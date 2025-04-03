Украинские РЭБ, которые помогают отклонять авиабомбы от цели, не действуют на территории Белгородской области.

Эффективные украинские средства РЭБ свели на нет преимущество России в ее мощнейшем оружии - высокоточных авиабомбах, блокируя сигналы между бомбами и их навигационными спутниками, из-за чего они часто отклоняются от цели. Однако эти помехи могут не действовать на территории России, в частности, в Белгородской области, пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Так, ранее истребитель ВВС России смог нанести точный удар по дамбе вблизи украинских позиций возле Поповки в Белгородской области России, куда украинские бригады начали вторжение.

Как пишет Акс, ссылаясь на российских военкоров, в налете использовалась новая мощнейшая бомба ОДАБ-500 - высокоточный топливно-воздушный боеприпас, который распространяет горючий аэрозоль, а затем поджигает его.

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Однако аналитик отмечает, что это достаточно странный выбор разрушения плотины, поскольку ее термобарический эффект наиболее разрушителен для человеческих тел - особенно в замкнутом пространстве.

"Чтобы вскрыть плотину и затопить окрестности, вам нужно ударить по грязи и бетону фугасным боеприпасом, проникающим в землю. Очень большим. Такая бомба в некотором смысле является полной противоположностью хлипкой термобарической бомбы", - объясняет он.

Это может означать, что целью атаки во вторник была не сама дамба, а украинские войска, находившиеся на открытой местности рядом с ней или прятавшиеся в близлежащих окопах или бункерах, указывает аналитик.

И, к сожалению, средства РЭБ, которые защищают многих других украинцев от таких бомб, очевидно, не действуют на территории Белгородской области и не смогли отклонить от цели примененную ОДАБ-500, подытоживает он.

Операция ВСУ на территории России

Украинские войска продвигаются вглубь Белгородской области РФ, несмотря на заявления Кремля об отражении атаки. Институт изучения войны сообщал о боях в селах Демидовка, Прилесье и Поповка. Украина также наносит точечные удары по командным пунктам, мостам и складам.

Как считает военный эксперт Евгений Дикий, Белгородская операция проводится для того, чтобы россияне перебросили туда свои силы и отказались от наступления на Сумщину.

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