Эффективные украинские средства РЭБ свели на нет преимущество России в ее мощнейшем оружии - высокоточных авиабомбах, блокируя сигналы между бомбами и их навигационными спутниками, из-за чего они часто отклоняются от цели. Однако эти помехи могут не действовать на территории России, в частности, в Белгородской области, пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.
Так, ранее истребитель ВВС России смог нанести точный удар по дамбе вблизи украинских позиций возле Поповки в Белгородской области России, куда украинские бригады начали вторжение.
Как пишет Акс, ссылаясь на российских военкоров, в налете использовалась новая мощнейшая бомба ОДАБ-500 - высокоточный топливно-воздушный боеприпас, который распространяет горючий аэрозоль, а затем поджигает его.
Однако аналитик отмечает, что это достаточно странный выбор разрушения плотины, поскольку ее термобарический эффект наиболее разрушителен для человеческих тел - особенно в замкнутом пространстве.
"Чтобы вскрыть плотину и затопить окрестности, вам нужно ударить по грязи и бетону фугасным боеприпасом, проникающим в землю. Очень большим. Такая бомба в некотором смысле является полной противоположностью хлипкой термобарической бомбы", - объясняет он.
Это может означать, что целью атаки во вторник была не сама дамба, а украинские войска, находившиеся на открытой местности рядом с ней или прятавшиеся в близлежащих окопах или бункерах, указывает аналитик.
И, к сожалению, средства РЭБ, которые защищают многих других украинцев от таких бомб, очевидно, не действуют на территории Белгородской области и не смогли отклонить от цели примененную ОДАБ-500, подытоживает он.
Операция ВСУ на территории России
Украинские войска продвигаются вглубь Белгородской области РФ, несмотря на заявления Кремля об отражении атаки. Институт изучения войны сообщал о боях в селах Демидовка, Прилесье и Поповка. Украина также наносит точечные удары по командным пунктам, мостам и складам.
Как считает военный эксперт Евгений Дикий, Белгородская операция проводится для того, чтобы россияне перебросили туда свои силы и отказались от наступления на Сумщину.