Похолодание, снег и ветер: синоптик Диденко сообщила, где ждать удара стихии

Уже на выходных погода в Украине значительно ухудшится.

Ухудшение погоды ожидается в Украине в ближайшие выходные. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, похолодание начнется уже в субботу, 5 апреля. Первыми снижение температуры почувствуют жители западных, северных и некоторых центральных областей.

Также, по ее данным, 5 апреля в западных областях уже вероятен снег, но более масштабные осадки начнутся в воскресенье, 6 апреля.

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"В воскресенье, 6-го апреля, вероятный снег - это там, где розовый цвет", - сообщила синоптик и опубликовала карту погоды на этот день.

Также она предупредила, что в воскресенье ожидается сильный ветер.

"Период холода задержится на всю следующую неделю", - уточнила она.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

В течение 3 и 4 апреля в Украине установится относительно спокойная погода, однако уже 5 числа синоптическая ситуация изменится: вернутся дожди, а в западных и северных регионах возможен мокрый снег. Такой прогноз обнародовал метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода 4 апреля

Накануне выходных по всей территории страны будет царить малооблачная и сухая погода. Скорость ветра снизится до 5 - 10 м/с. В ночное время температура будет колебаться в пределах +1...+7 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +13...+18 °С.

Погода 5 апреля

"В субботу, 5 апреля, ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны за исключением Крыма и Приазовья пройдут дожди, в западных и северных областях с мокрым снегом", - сообщает Кибальчич.

Ветер усилится до 7 - 12 м/с. Ночью температура составит +5...+10 °С. В дневные часы на западе и севере ожидается похолодание до +2...+7 °С, в центральных и восточных регионах - +10...+18 °С, а на юге Одесской области столбики термометров поднимутся до +20 °С.

Погода 6 апреля

"В воскресенье, 6 апреля, под влиянием активного циклона прогнозируется неустойчивая и холодная погода", - отмечает синоптик.

Согласно его данным, осадки в виде дождя охватят большую часть страны, а в западных и северных областях будет преобладать мокрый снег. В некоторых районах ожидаются интенсивные осадки. Ветер будет 7 - 12 м/с, местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с.

В северных и западных регионах температура ночью снизится до -4...+1 °С, а днем будет держаться в пределах -1...+4 °С. В восточных и южных областях ночные температуры будут в пределах +3...+8 °С, а днем воздух прогреется до +12...+17 °С.

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