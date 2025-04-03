Музыкант ответил, удается ли ему заниматься творчеством на службе.

Известный украинский музыкант, экс-участник группы "Коррупция" Миша Крупин, который в феврале этого года пополнил ряды ВСУ, впервые за долгое время вышел на связь. Артист рассказал о своем состоянии после мобилизации и ответил, удается ли ему заниматься творчеством на службе.

Исполнитель и теперь уже военный поделился новым видео в своем Instagram. На новых кадрах он показался в военной форме. Вероятно, ролик был снят во время военной подготовки певца, которую он сейчас проходит.

Крупин отметил, что с ним все хорошо и у него отличное настроение. По его словам, он даже успевает писать новые песни и заниматься любимым делом. В дополнение, знаменитость призвал подписчиков не забывать о войне и регулярно помогать украинским защитникам.

"Друзья, всем привет. Если вы вдруг забыли, как я выгляжу, я выгляжу вот так. У меня все хорошо, я полон оптимизма. Стараюсь писать песни и пишу их. А вы, мои любимые подписчики, продолжайте донатить и верить в ВСУ. Обнимаю вас всех", - обратился к поклонникам музыкант в сети.

К слову, о своей мобилизации впервые Крупин заговорил еще летом 2024-го. Тогда он отмечал, что готов стать на защиту страны добровольно и обратился в ТЦК, после чего проходил ВВК. У артиста обнаружили проблемы со здоровьем, из-за чего он не мог начать военную подготовку. Однако в феврале ситуация изменилась и певец начал подготовку к службе.

Напомним, ранее Миша Крупин принял присягу. Произошло это в годовщину полномасштабного вторжения. Отныне 24 февраля для него особый день, который получил еще одно важное значение. Знаменитость обратился к поклонникам и отметил, что сейчас важно поддерживать украинских защитников.

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