'Больше не на чем ездить': оккупанты воюют на мотоциклах из-за больших потерь, - Forbes

Россияне пытались усовершенствовать этот транспорт броней, но эта идея с треском провалилась.

Российские силы в Украине все чаще используют гражданский транспорт, поскольку потеряли более 20 000 единиц бронетехники, которую не могут заменить. Эти машины уязвимы к украинским минам, артиллерии и беспилотникам, пишет Forbes.

На этом фоне розовый мотоцикл одного из подразделений беспилотников не выглядит диковинкой. Российский солдат показал его в видео.

"Я хотел бы показать вам нашего боевого коня, на котором мы также выполняем задачи", - говорит оккупант.

Этот мотоцикл россиянин назвал трофеем, захваченным у ВСУ. Его используют для транспортировки операторов беспилотников к линии фронта. Коляска оснащена запасным баллоном и дымовыми шашками для маскировки.

"Эта машина - зверь", - заявил солдат.

"На всякий случай", - добавил он, демонстрируя дымовые шашки.

Он признал, что выбор транспорта продиктован отчаянием:

"Нам больше не на чем ездить".

Провал бронированных мотоциклов

Ранее россияне пытались добавлять броню к мотоциклам, но, как отмечает Tanks Encyclopedia, "большая масса транспортного средства затрудняла управление. Мобильность была минимальной."

Сейчас на поле боя почти не встречается бронированных мотоциклов, но используются обычные. В одном неудачном наступлении было задействовано 31 мотоцикл, большинство из которых уничтожила украинская артиллерия и дроны-камикадзе.

Деградация российской армии

Россия, которая когда-то была одной из ведущих армий в использовании тяжелой бронетехники, теперь вынуждена бросать бойцов в гражданских авто. Это замедляет ее наступление на ключевых направлениях.

Несмотря на численное преимущество, Россия ежедневно теряет свои возможности, заставляя солдат воевать на транспорте, предназначенном для ежедневных поездок мирных жителей.

Война в Украине - уничтожение техники РФ

Как писал УНИАН, украинские военные в районе Часового Яра ВСУ с помощью дрона уничтожили редкую военную технику РФ - "химический" бронетранспортер РХМ-4, который предназначен для разведки зараженной местности. В частности, пилоты полка беспилотных систем поймали цель и ударили FPV-дроном по бронетранспортеру РХМ-4 на базе БТР-80 во время его передвижения. На броне в это время обосновался с десяток российских штурмовиков.

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