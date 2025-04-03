'Больше не на чем ездить': оккупанты воюют на мотоциклах из-за больших потерь, - Forbes

Российские силы в Украине все чаще используют гражданский транспорт, поскольку потеряли более 20 000 единиц бронетехники, которую не могут заменить. Эти машины уязвимы к украинским минам, артиллерии и беспилотникам, пишет Forbes.
На этом фоне розовый мотоцикл одного из подразделений беспилотников не выглядит диковинкой. Российский солдат показал его в видео.
"Я хотел бы показать вам нашего боевого коня, на котором мы также выполняем задачи", - говорит оккупант.
Этот мотоцикл россиянин назвал трофеем, захваченным у ВСУ. Его используют для транспортировки операторов беспилотников к линии фронта. Коляска оснащена запасным баллоном и дымовыми шашками для маскировки.
"Эта машина - зверь", - заявил солдат.
"На всякий случай", - добавил он, демонстрируя дымовые шашки.
Он признал, что выбор транспорта продиктован отчаянием:
"Нам больше не на чем ездить".
Провал бронированных мотоциклов
Ранее россияне пытались добавлять броню к мотоциклам, но, как отмечает Tanks Encyclopedia, "большая масса транспортного средства затрудняла управление. Мобильность была минимальной."
Сейчас на поле боя почти не встречается бронированных мотоциклов, но используются обычные. В одном неудачном наступлении было задействовано 31 мотоцикл, большинство из которых уничтожила украинская артиллерия и дроны-камикадзе.
Деградация российской армии
Россия, которая когда-то была одной из ведущих армий в использовании тяжелой бронетехники, теперь вынуждена бросать бойцов в гражданских авто. Это замедляет ее наступление на ключевых направлениях.
Несмотря на численное преимущество, Россия ежедневно теряет свои возможности, заставляя солдат воевать на транспорте, предназначенном для ежедневных поездок мирных жителей.
Война в Украине - уничтожение техники РФ
Как писал УНИАН, украинские военные в районе Часового Яра ВСУ с помощью дрона уничтожили редкую военную технику РФ - "химический" бронетранспортер РХМ-4, который предназначен для разведки зараженной местности. В частности, пилоты полка беспилотных систем поймали цель и ударили FPV-дроном по бронетранспортеру РХМ-4 на базе БТР-80 во время его передвижения. На броне в это время обосновался с десяток российских штурмовиков.