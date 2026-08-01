Украина и Россия вступают в максимальную эскалацию, от которой плохо будет всем, – ZEIT

Все более интенсивная воздушная война наносит значительный экономический ущерб, в том числе и третьим странам.

Российско-украинская война набирает обороты и вступает в фазу максимальной эскалации. Последствия этого обострения почувствуют на себе даже страны, пытающиеся сохранять нейтралитет, пишет немецкое издание ZEIT.

Как отмечает автор, эскалация особенно усилилась в июле, когда стороны значительно активизировали взаимные удары по портам и гражданским судам. Издание, в частности, перечисляет наиболее значимые удары, в ходе которых россияне поразили несколько иностранных судов у Одессы, убив иностранных моряков.

В целом, по украинским данным, только в течение июля Россия совершила более 30 атак на торговые суда. Из-за этого морская торговля через украинские черноморские порты почти полностью остановилась.

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"Ни одно судно больше не проходит по украинскому морскому пути в Чёрном море – и это как раз в разгар сезона сбора урожая", – говорится в публикации.

В то же время, как сообщает ZEIT, Украина также значительно активизировала собственную кампанию ударов по судам, заходящим в порты под российским контролем в Черном и Азовском морях. Целью украинской кампании, как отмечает эксперт по безопасности Кристиан Меллинг, является ослабление поставок в оккупированный Крым.

По словам Меллинга, эти атаки вписываются в стратегию Украины по защите от Москвы далеко за пределами поля боя. Нефтеперерабатывающие заводы и маршруты поставок неоднократно становятся целью украинских атак, чтобы последствия войны ощущались в самой России. Однако, прежде всего, Украина поставила перед собой цель перекрыть линии снабжения Крыма.

"Это было бы важно с военной точки зрения, поскольку ослабило бы атаки с юга. Но, прежде всего, это стало бы политическим успехом из-за огромного значения полуострова", – говорит эксперт.

Издание отмечает, что после первоначальных успехов украинских атак Россия ответила массированными ударами по украинским портам. С тех пор под обстрелы всё чаще попадают не только портовые объекты, но и сами торговые суда. Москва утверждает, что они якобы используются для снабжения украинских военных, однако, как подчеркивает автор, никаких доказательств таких заявлений Россия не предоставила.

Экономист Андрей Сизов, специализирующийся на черноморской морской торговле, считает нынешнюю ситуацию самым серьезным кризисом с начала полномасштабной войны.

"Черное море столь же важно для зерна, как Персидский залив – для нефти", – отмечает эксперт.

По его словам, если фактическая блокада сохранится, мировые цены на зерно продолжат расти, а больше всего пострадают страны, зависимые от импорта продовольствия, прежде всего в странах Глобального Юга.

То, что атаки теперь затрагивают интересы и более отдаленных третьих государств, продемонстрировали украинские удары по порту Новороссийск. Там заканчивается Каспийский трубопровод, по которому транспортируется нефть из Казахстана. Номинально этот трубопровод не имеет отношения к российской нефти и эксплуатируется международным консорциумом, в который входят, в частности, крупные нефтяные компании США. После атаки на четыре нефтяных танкера экспорт из Новороссийска был временно приостановлен в середине прошлой недели.

Андрей Сизов считает вероятным, что работа этого трубопровода также была темой обсуждения во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон в начале этой недели.

"Только дипломатическое давление может остановить нынешнюю эскалацию", – убежден экономист. Он утверждает, что Украина больше заинтересована в прекращении эскалации морской войны, поскольку для нее перекрытие экспорта сельскохозяйственной продукции через Черное море представляет большую проблему, чем для России – перекрытие черноморского канала экспорта нефти.

Издание отмечает, что Турция, которая контролирует черноморские проливы и поддерживает контакты как с Киевом, так и с Москвой, недавно призвала к прекращению эскалации и заявила о готовности содействовать новым переговорам.

"Однако остается открытым вопрос, сможет ли Анкара убедить обе стороны хотя бы ограничить удары", – резюмирует издание.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Киевской области российский дрон-камикадзе "Шахед" поразил склад компании Rozetka в Броварах, где работали 270 человек. В результате атаки погиб один работник, еще семеро получили ранения.

Также мы сообщали, что украинские морские дроны потопили контейнеровоз "Янина" компании Fesco, входящей в структуру "Росатома". Это произошло в 130 милях от Новороссийска. Президент Владимир Зеленский подтвердил удар и показал видео атаки, отметив, что судно находилось под санкциями и шло под российским флагом.

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