Журналисты "поймали" президента Украины перед самой встречей с президентом США Джо Байденом.

Обновлено 10:06. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявляет, что Владимир Зеленский опроверг потерю Бахмута нашими защитниками.

"Что касается ответа президента Украины на вопрос о Бахмуте.

Reporter’s question (Вопрос репортера):

- Russians said they have taken Bakhmut (Россияне сказали, что взяли Бахмут).

President’s reply (Ответ президента):

– I think no (Я думаю, что нет).

Таким образом, президент отрицает взятие Бахмута", - подчеркнул Никифоров в своем Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" в Хиросиме якобы подтвердил факт потери города Бахмут Донецкой области украинскими защитниками.

Вопрос, находится ли город под контролем украинских сил, ему задали журналисты перед встречей с президентом США Джо Байденом в Японии, сообщает агентство Reuters.

"Я думаю, что нет", — сказал глава украинского государства. "На сегодня Бахмут только в наших сердцах", — добавил он.

Как сообщает Sky News, глава нашего государства отметил, что Бахмут разрушен, от него "мало что осталось".

Заявления о захвате Бахмута "вагнеровцами" - что говорят украинская и российская стороны

20 мая 2023 года главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что Бахмут Донецкой области был полностью захвачен оккупантами.

Российский диктатор Путин уже поспешил поздравить ЧВК "Вагнер" с вымышленной "победой" в битве за Бахмут.

Украинская сторона в тот же день, 20 мая, опровергла потерю Бахмута и подчеркнула, что за город ведутся очень тяжелые бои.

Утром 21 мая Институт изучения войны заявил, что боевики ЧВК "Вагнера" не смогут выйти из города-крепости без потерь, поскольку постоянно находятся в непосредственном контакте с Вооруженными силами Украины.

