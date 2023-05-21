Обновлено 10:06. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявляет, что Владимир Зеленский опроверг потерю Бахмута нашими защитниками.
"Что касается ответа президента Украины на вопрос о Бахмуте.
Reporter’s question (Вопрос репортера):
- Russians said they have taken Bakhmut (Россияне сказали, что взяли Бахмут).
President’s reply (Ответ президента):
– I think no (Я думаю, что нет).
Таким образом, президент отрицает взятие Бахмута", - подчеркнул Никифоров в своем Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" в Хиросиме якобы подтвердил факт потери города Бахмут Донецкой области украинскими защитниками.
Вопрос, находится ли город под контролем украинских сил, ему задали журналисты перед встречей с президентом США Джо Байденом в Японии, сообщает агентство Reuters.
"Я думаю, что нет", — сказал глава украинского государства. "На сегодня Бахмут только в наших сердцах", — добавил он.
Как сообщает Sky News, глава нашего государства отметил, что Бахмут разрушен, от него "мало что осталось".
Заявления о захвате Бахмута "вагнеровцами" - что говорят украинская и российская стороны
20 мая 2023 года главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что Бахмут Донецкой области был полностью захвачен оккупантами.
Российский диктатор Путин уже поспешил поздравить ЧВК "Вагнер" с вымышленной "победой" в битве за Бахмут.
Украинская сторона в тот же день, 20 мая, опровергла потерю Бахмута и подчеркнула, что за город ведутся очень тяжелые бои.
Утром 21 мая Институт изучения войны заявил, что боевики ЧВК "Вагнера" не смогут выйти из города-крепости без потерь, поскольку постоянно находятся в непосредственном контакте с Вооруженными силами Украины.