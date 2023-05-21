Это обычно очень трудная задача, с которой ЧВК не справится.

Боевики ЧВК "Вагнера" не смогут отойти из города-крепости Бахмут без потерь, поскольку постоянно находятся в непосредственном контакте с Вооруженными силами Украины.

В то же время, как говорится в отчете ISW, "вагнеровцы" во время отхода будут мешать подразделениям Минобороны РФ готовиться к запланированному украинскому контрнаступлению.

По оценке аналитиков, ЧВК вряд ли сможет организовать надлежащую оборону, или закрепить недавние успехи в Бахмуте, достаточные для предотвращения контратак Сил обороны. Сейчас украинские защитники находятся в Хромовом и Ивановском, а также ведут бои с интервентами в Бахмуте и его окрестностях. При этом украинская артиллерия поражает оккупационные силы на всех позициях.

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По словам экспертов, уход при близком контакте с противником – чрезвычайно трудная задача, с которой "вагнеровцы" вряд ли справятся. Они продемонстрировали плохую координацию с войсками и военным командованием РФ, что может помешать проведению ротации.

Аналитики ISW уверены, что российское военное командование вряд соберет достаточно сил, чтобы сменить боевиков ЧВК в Бахмуте и удержать при этом свои фланги без передислокации российских войск из других районов.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, Силы обороны Украины не позволяют российским захватчикам захватить украинские позиции в городе Бахмут, продолжая уничтожать личный состав оккупантов.

Сейчас ВСУ продолжают контратаковать под Бахмутом. Защитники освободили уже десятки километров города.

Украинские военные работают над созданием условий для окружение Бахмута Донецкой области. Военный эксперт Михаил Самусь считает, что российские оккупанты в городе-крепости могут попасть в мышеловку.

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