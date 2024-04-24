По мнению Владимира Огрызко, все "состыкуется" через несколько недель.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал предположение о том, что из-за приостановки консульских услуг сотни тысяч украинских мужчин не вернутся в Украину, а просто будут изыскивать возможности легализовать свое пребывание в других странах.

В интервью Radio NV он сказал, что меры, о которых объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, - "довольно слабые", они не повлияют на решение украинцев остаться за рубежом.

"Потому что, если человек хочет найти повод остаться, он найдет их 1500 раз и безотносительно к тому, дадут ему какую-то бумажку в консульстве или не дадут. А если он хочет помочь своему государству, то так же найдет 1500 причин для того, чтобы вернуться и делать это здесь. Поэтому вопрос здесь не в этих пока временных несовпадениях, а в гражданской позиции, или она у тебя есть, или нет. Давайте так из этого и исходить", - подчеркнул Огрызко.

Он также высказался на предмет того, насколько законно ограничение консульских услуг за рубежом для всех мужчин призывного возраста. Журналисты напомнили, что, согласно данным Евростата, 650 тысяч потенциальных призывников выехали из страны уже после того, как юридически сделать это было невозможно. В частности, выехали под предлогом волонтерской деятельности, сопровождения больных родственников, по письмам из ГУР и пр. В связи с этим представители СМИ предположили, что, возможно, нужно разобраться с тем, кто и на каких основаниях покинул Украину, так как эти лазейки также были созданы государством. И сейчас оно же "поставило в равные условия" - тех, кто выехал законно, и тех, кто нарушил закон.

По мнению Огрызко, эти "не стыковки" будут урегулированы в течение нескольких недель.

"Все будет стыковаться, когда все юридические моменты будут урегулированы окончательно и бесповоротно. Думаю, речь действительно идет о двух-трех неделях, не более. А что касается тех, кто под видом волонтеров выезжал, понимая, что никогда не вернется, то это аморально, я считаю. Пользоваться тем, что государство помогало вроде бы тем, кто хотел помочь государству, а потом обманул его, это дважды аморально", — сказал он.

Он добавил, что "мы живем" не только исключительно в пределах какого-то регулирования законов, подзаконных актов, а и в пределах эмоционального, морального, этического. По мнению Огрызко, эти моменты не менее важны, чем то, что регулируется законом, - этика и патриотизм не исчезли.

"Меня тем более оскорбляют и, честно говоря, выводят из равновесия заявления некоторых наших псевдодеятелей культуры, которые говорят: "Мы же демократическое государство, поэтому я буду решать, пойду ли я воевать или не пойду". Вот я такой себе "демократ", аж дальше некуда, что я буду на государственные интересы просто, извините на слово, плевать с большой колокольни", - акцентировал экс-руководитель МИД.

Он уверен, что такого рода заявления не должны сегодня звучать от деятелей культуры. Поэтому в контексте с проблемой следует искать баланс.

"Да, не все может быть построено на эмоциях и каких-то вещах, которые нельзя потрогать руками. Но так же, когда государство пытается навести порядок в том, что ему реально нужно, я думаю, в этом ему надо помогать", — добавил Огрызко.

Приостановка консульских услуг для украинцев за границей

Как сообщал УНИАН, 23 апреля вступило в силу прекращение консульских услуг для граждан Украины, которые находятся в других странах.

В Министерстве иностранных дел назвали эту меру "восстановлением справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

В Еврокомиссии отметили, что приняли это объявление к сведению. Пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппе сказала, что у нее нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите (документ регулирует пребывание переселенцев из Украины на территории ЕС), так как документ не предусматривает различия пола, призывной статус и пр.

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