Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить масштабирование агрессии Кремля.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис считает, что США придется вмешаться в войну против РФ "не только с американскими деньгами, но и с военными", если Украина падет.

"Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", - заявил он в интервью CBS News.

По словам конгрессмена, Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить масштабирование агрессии Кремля. Джеффрис напомнил, что сначала РФ вторглась в Грузию, а уже потом оккупировала украинский Крым.

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"Должны ли мы верить, что перед лицом такого рода последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину достичь успеха в Украине, он остановится только в Украине? Конечно, нет", - подчеркнул политик.

Вероятная отправка западных войск в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе обсуждают отправку западных войск в Украину. В то же время сами лидеры стран открестились от подобных идей.

На днях Макрон заявил, что они подумают над введением сухопутных войск в Украину, если российская захватническая армия прорвет линию фронта.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высказался относительно отправки войск НАТО в Украину. По его словам, идея Макрона не является дельной.

В то же время в Италии отметили, что заявления Макрона о западных войсках в Украине нагнетают напряжение.

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