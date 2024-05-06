Полиция требует арестовать трех граждан РФ по подозрению в совершении грубого уголовного преступления.

В городе Каяани (Финляндия) требуют арестовать трех граждан Российской Федерации. Их подозревают в вывозе из страны продукции, пригодной для военных нужд, сообщает Yle.

Отмечается, что трех граждан России подозревают в экспорте товаров двойного назначения из Финляндии в иностранные государства.

"Полиция намерена задержать двух мужчин и одну женщину. По данным райсуда, мужчинам 25 лет. Женщине 18 лет", - уточняет издание. Видео дня

По данным СМИ, эту троицу арестовали в Каяане еще во вторник. Полиция сообщила, что они проживают в общежитии профессионального колледжа.

"Подозреваемые в преступлении - студенты учебного заведения. Однако, по данным полиции, никаким другим образом заведение не связано с подозреваемыми в преступлении", - говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что в данном случае речь может идти о так называемых товарах двойного назначения - то есть товарах и технологиях, которые могут использоваться в военных целях, кроме гражданских.

"На практике это может быть, например, электроника, коммуникационные устройства или датчики и лазеры. ... Деяние может быть признано серьезным, если оно направлено на получение значительной материальной выгоды, преступление способно повлечь значительную опасность для экономики или обороноспособности страны или преступление является тщательно спланированным. Злоумышленники могут быть приговорены к лишению свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет", - говорится в материале.

Отношения Финляндии с РФ - последние новости

В апреле Финляндия попросила Евросоюз принять меры из-за нашествия мигрантов из РФ. По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, необходимо "найти совместные решения, чтобы остановить это явление".

В марте глава правительства Финляндии Петтери Орпо призвал Запад "принять вызов", который бросает РФ. Он отметил, что цена российского военного успеха в Украине намного превысит инвестиции, необходимые для поддержки Киева.

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