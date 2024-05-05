По словам китайского лидера, он "понимает ставки украинского кризиса для европейцев".

КНР намерена работать с Францией и всем международным сообществом над поиском путей "решения украинского кризиса". Об этом в своей колонке для Le Figaro заявил лидер Китая Си Цзиньпин.

Как известно, лидер Поднебесной прибыл во Францию с двухдневным визитом. В частности, он проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном.

Глава КНР, среди прочего, пообещал открыть китайские рынки для западных компаний, заверил, что понимает ставки украинского кризиса для европейцев и говорит, что привержен взаимному уважению и мирному сосуществованию между государствами.

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"Я имею большое удовольствие осуществить свой третий государственный визит во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Для китайцев Франция имеет неповторимый шарм. Это родина многих великих философов, писателей и художников, которые вдохновили человечество", - отметил Си Цзиньпин.

По его словам, он надеется, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу.

"Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути решения кризиса", - подчеркнул лидер Китая.

Визит Си Цзиньпина во Францию - последние новости

Макрон будет давить на Си Цзиньпина во время визита лидера Китая во Францию. Об этом говорится в материале Le Monde. По данным издания, переговоры президента Франции с китайским коллегой будут посвящены поддержке китайской экономикой оружейной промышленности РФ.

Также УНИАН сообщал, что правитель России Владимир Путин приедет в Китай сразу после визита Си Цзиньпина в Европу. По информации Bloomberg, это будет первый международный визит диктатора после начала нового срока правления.

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