Израильские официальные лица сказали, что поставка боеприпасов была остановлена на прошлой неделе.

Администрация президента США Джо Байдена приостановила поставку боеприпасов американского производства Израилю.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на два израильских чиновника, это вызвало серьезную обеспокоенность в израильском правительстве и заставило чиновников изо всех сил пытаться понять, почему такое произшло.

Израильские официальные лица сказали, что поставка боеприпасов была остановлена на прошлой неделе. При этом Белый дом отказался от каких-либо комментариев.

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Издание напомнило, что Байден сталкивается с резкой критикой со стороны американского общества, которое выступает против поддержки Израиля. В феврале администрация Байдена попросила Израиль предоставить гарантии того, что ЦАХАЛ в секторе Газа использует оружие американского производства согласно с международным правом. В марте Израиль предоставил подписанное гарантийное письмо.

США и Израиль

Несколько дней назад госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль и провел "жесткий" разговор с израильским премьером Нетаньяху относительно возможной израильской операции в Рафахе. В частности, Блинкен сказал Нетаньяху, что "крупная военная операция" в Рафахе приведет к публичному противодействию США и негативно повлияет на американо-израильские отношения.

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