Администрация президента США Джо Байдена приостановила поставку боеприпасов американского производства Израилю.
Как сообщило издание Axios со ссылкой на два израильских чиновника, это вызвало серьезную обеспокоенность в израильском правительстве и заставило чиновников изо всех сил пытаться понять, почему такое произшло.
Израильские официальные лица сказали, что поставка боеприпасов была остановлена на прошлой неделе. При этом Белый дом отказался от каких-либо комментариев.
Издание напомнило, что Байден сталкивается с резкой критикой со стороны американского общества, которое выступает против поддержки Израиля. В феврале администрация Байдена попросила Израиль предоставить гарантии того, что ЦАХАЛ в секторе Газа использует оружие американского производства согласно с международным правом. В марте Израиль предоставил подписанное гарантийное письмо.
США и Израиль
Несколько дней назад госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль и провел "жесткий" разговор с израильским премьером Нетаньяху относительно возможной израильской операции в Рафахе. В частности, Блинкен сказал Нетаньяху, что "крупная военная операция" в Рафахе приведет к публичному противодействию США и негативно повлияет на американо-израильские отношения.