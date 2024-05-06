Республиканцы жалуются, что Америка и так должна кучу денег Китаю.

У США нет денег на то, чтобы давать их Украине, ведь Америка сама по уши в долгах. Об этом заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол, которого цитирует издание The Hill.

"Моя основная причина против отправки денег в Украину заключается в том, что у нас нет денег. Деньги надо брать в долг. Итак, вы знаете, мы должны Китаю триллион долларов, они купили наш долг на триллион долларов. Нам приходится фактически занимать деньги у Китая, чтобы отправить их в Украину", - говорит республиканец.

Он также высказал мнение, что Украине стоит отказаться от курса на членство в НАТО и выменять это как уступку на прекращение войны.

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"Это единственное, что на самом деле есть у Украины, о чем они могут вести переговоры. (...) Я думаю, что они могли бы договориться о выводе войск. Нет гарантии, что россияне выведут войска, но это то, что стоит предложить", - убежден Рэнд Пол.

Война в Украине: фактор Трампа

Как писал УНИАН, Дональд Трамп разработал детальный план завершения войны в Украине, но он не будет разглашен до выборов. Как утверждают люди в окружении экс-президента, Трамп планирует просто говорить всем, что он остановит войну, пока его не изберут.

Также мы рассказывали, что в случае избрания Трамп хочет выставить странам НАТО жесткое условие. Он потребует повышения расходов на собственную оборону до 3% ВВП, но помощь Украине не должна засчитываться в этот показатель.

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