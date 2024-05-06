Теперь они стали мишенью для некоторых бомб.

У российских РЭБ серьезно снизился электромагнитный излучатель. На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Все дело в том, что российским пропагандистам стало известно о закупке новых ГСН для авиабомб JDAM-ER, передаваемых Украине. Специфика данных ГСН заключается в том, что когда сигнал GPS подавляется комплексом РЭБ, авиабомба не падает где-то там, а автоматически переключается на… поражение источника помех", - детализировал Коваленко.

Аналитик напомнил, что согласно отчетам Пентагона, российские РЭБ серьезно влияют на точность средств поражения, наводящихся по GPS, в частности, 155-мм высокоточных снарядов M982 Excalibur и реактивных авиабомб GLSDB.

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"Теперь любой комплекс РЭБ, подавляющий JDAM-ER, в случае успешного подавления, превращается в потенциальную цель. То, что в прямом смысле называется, РЭБ собой закрыл командный пункт. И если раньше средства РЭБ были одними из наиболее редко уничтожаемых..., то скоро все может кардинально измениться", - констатировал Коваленко.

Война в Украине: новости

На временно оккупированных территориях оккупанты мобилизовали местного жителя, который после получения оружия расстрелял шестерых российских боевиков, сообщил Центр национального сопротивления.Отмечается, что расстрелянные оккупанты служили в артиллерии и обстреливали мирных жителей Херсона. Попав к ним на службу местный житель ликвидировал врага и покинул место службы.

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