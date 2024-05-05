Певицы отметили, что нужно поддерживать украинцев.

Певицы АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil, которые в этом году будут представлять Украину на "Евровидении", посетили церемонию открытия песенного конкурса.

Известно, что мероприятие состоялось сегодня, 5 мая. Бирюзовой дорожкой прошлись все участники "Евровидения", однако наши представительницы поразили организаторов и журналистов больше всего.

Так, АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil выбрали для церемонии костюмы, на которых были привязаны ключи. Это, по словам певиц, является символом дома, куда нельзя вернуться некоторым украинцам. Поэтому призвали мир обратить внимание на проблемы нашего государства.

"Символом нашей миссии мы выбрали ключ, напоминающий призрачный дом, который ты все еще чувствуешь, но никогда не сможешь вернуться. Все материальное можно восстановить! Мы призываем вас присоединиться к нам, чтобы вместе отстраивать светлое и мирное будущее. Мы должны распространять информацию по всей Европе о богатой истории и растущем значении украинской музыки, а также решать проблемы, с которыми сталкивается наша страна сейчас. Каждый из нас должен играть свою роль в приближении победы - музыкой, словами или действиями", - пояснили певицы в Instagram.

Также удивил дуэт ведущую мероприятия. Девушки пришли к ней с пасхальной корзиной в руках. Именно таким образом артистки решили показать всему миру традиции украинцев на Пасху. Артистки в эфире предложили ведущей "побиться" пасхальными яйцами. В этом импровизированном поединке победу одержала АІуоnа АІуоnа.

К слову, конкурс "Евровидение-2024" состоится 7, 9 и 11 мая. Наши представительницы будут выступать в первом полуфинале с песней "Teresa & Maria". Режиссером номера стала Таня Муиньо, которая работает с известными звездами.

Напомним, ранее представительницы Украины рассказали, что сделают с наградой в случае победы на "Евровидении-2024".

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