Враг может попытаться провести ограниченные наступательные действия или провести трансграничные рейды на территорию Харьковской и Сумской областей.

Российские оккупанты формируют Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа для проведения операций на Белгородско-Харьковском оперативном направлении.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в своем отчете. Они убеждены, что Кремль не имеет достаточных сил для захвата Харькова или Сум.

В своей аналитике эксперты вспоминают украинского военного обозревателя Константина Машовца, который рассказывал, что захватчики продолжают перебрасывать в состав Северной группировки войск новосформированные воинские части 44-го армейского корпуса (АК) в пределах Ленинградского военного округа (ЛВО).

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По состоянию на 3 мая россияне перебросили в состав Северной группировки войск личный состав и технику 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й АК, ЛВО) и 128-й отдельной мотострелковой бригады. Они делают вид, что разгружают на железнодорожных станциях в изолированных районах Курской области войска и технику для передислокации в Северную группировку войск, чтобы затем совершить марш к местам дислокации в Белгородской области.

По словам Машовца, подразделения 30-го мотострелкового полка сначала были передислоцированы на железнодорожную станцию Курск, а после - перенесены дальше в Белгородскую область, чтобы направиться к местам сосредоточения возле Харьковской области. Он напомнил, что оккупанты недавно усилили воздушные, беспилотные и ракетные удары по северо-восточным приграничным регионам Украины, таким как Черниговская, Сумская и Харьковская области.

Однако при этом Машовец повторил предварительную оценку ISW, что российская Северная группировка войск, скорее всего, не сможет провести успешную наступательную операцию для захвата Харькова. Эксперт предположил, что элементы российских 11-го АК, 44-го АК и 6-го АК (все - ЛВО) в дальнейшем могут попытаться провести ограниченные наступательные действия или провести трансграничные рейды на территорию Харьковской и Сумской областей.

"Украинские официальные лица все чаще предупреждают об угрозе возможной будущей российской наступательной операции с целью захвата Харькова. Однако российским военным не хватает необходимых для захвата города сил. В то же время, российские наступательные операции на Харьков и Сумы, будут отвлекать и перебрасывать Силы обороны с других, более важных участков фронта", - объясняют в Институте изучения войны.

Наступление на Харьков - что известно

29 апреля в своем отчете о войне в Украине аналитики ISW объяснили, что Россия имитирует риск опасности наступления войсками на Харьков, чтобы растянуть украинскую армию, и тем самым увеличить линию фронта на востоке Украины.

Хотя повторное наступление российских войск на Харьков и Сумы маловероятно, сколько войск теоретически необходимо собрать России, чтобы решиться на этот шаг. Риски оценил украинский генерал, экс-глава СБУ (2005-2010 годы) Николай Маломуж.

"Для этого нужно более 1 млн личного состава. Подготовить новую мощную группировку для повторного наступления на Харьков и Сумы для них очень сложно. Организовать стратегическое наступление на два города для них сегодня нереально", - подчеркнул он.

На днях же в ГУР предупредили, что Россия готовит наступление на Харьковскую и Сумскую области

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