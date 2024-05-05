Согласно закону о мобилизации, правительство внесет изменения - в частности, относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку.

В связи с принятием нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, правительство внесет изменения в правила пересечения границы - в частности, в отношении тех лиц, которые будут иметь отсрочку. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, пограничники ежедневно отказывают в выезде 120-150 лицам по разным причинам. Это преимущественно лица, не имеющие соответствующих документов, которые бы давали право на пересечение границы.

"По состоянию на этот день изменений в правила нет. Конечно, есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статью о тех лицах, которые будут иметь отсрочку. Поэтому, возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правила пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство", - отметил представитель ГПСУ. Видео дня

Он отметил, что пограничники как сейчас, так и в дальнейшем, обеспечат соблюдение правил пересечения границы.

"Ежедневно мы также отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска и не имеют необходимых документов, дающих право на пересечение границы. Стоит дождаться изменений, если таковые будут приняты, и уже более предметно тогда говорить о собственно изменениях, новых категориях, или каких-то других условиях пересечения границы. Не стоит ожидать, что это будут какие-то кардинальные изменения относительно правил пересечения границы", - подчеркнул спикер.

Пересечение границы - последние новости

В Украине могут измениться правила выезда за границу. Изменения связаны с новым законом о мобилизации.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, стоит ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы.

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