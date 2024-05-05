Швейцарские власти несколько дней назад уже разослали приглашения на саммит по Украине.

Власти Швейцарии пригласили Папу Римского Франциска на глобальный саммит мира, намеченный на 15-16 июня.

О приглашении сообщила президент страны Виола Амгерд в интервью изданию Blick. Перед этим Амгерд встретилась с Папой Римским во время визита в Италию. Общение с понтификом она назвала "интересным обменом мнениями" в "сердечной атмосфере".

"Мы говорили и о войне в Украине... Мы пригласили Святой Престол (на саммит мира. - ред.). Ватикан очень положительно относится к мирной конференции", - прокомментировала она.

Видео дня

Кроме того, Амгерд рассказала, что швейцарские власти несколько дней назад разослали приглашение на саммит по Украине, намекнув, что среди приглашенных есть Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. "Будет хорошая явка", - выразила уверенность Амгерд.

Она добавила, что именно присутствие большого количества стран будет признаком успешности глобального саммита мира по Украине. "Если мы сможем найти общий знаменатель, это будет уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы смогли подойти к мирному процессу в конкретных сроках. Мы должны думать наперед - о послезавтрашнем дне", - подчеркнула Амгерд.

Швейцария и Украина

Швейцария отказывалась становиться на чью-либо сторону в конфликте, но решила присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. По мнению критиков, это было отходом от нейтралитета и поставило под угрозу роль страны как международного посредника. При этом правительство страны заявило, что санкции совместимы с нейтралитетом. Пытаясь возродить значимость Швейцарии, власти решили провести в июне конференцию по вопросам мира в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: