По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск, только элитные бригады РФ - типа морской пехоты или десантные - получают сравнительно новую технику.

Российские оккупанты имеют большие запасы советской техники. Об этом в эфире Киев24 сообщил военнослужащий, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, в основном россияне отправляют на фронт технику советского формата.

"Только элитные их бригады - типа морской пехоты или десантные - получают сравнительно новую технику или в первую очередь получают модернизированные советские образцы. Все остальные воюют от купленных в Китае через третьи стороны те же самые "гольф-кары", колесные машины типа "Уралов", которые они на самом деле оборудуют решетками и отправляют в атаку", - рассказал военный. Видео дня

По его словам, сейчас у россиян "акцент идет все же на пехоту", при этом бронетехнику они пытаются максимально уберечь - "собственно, от дронов - даже не от артиллерии".

"То есть те же танки, те же машины или БМП, которые они используют, они их обшивают жестью, пытаются выставить ряд решеток, сеток. Причем сетки очень интересные - иногда мы наблюдаем от капроновых, нейлоновых, до обычных металлических. То есть мы видим, что военно-промышленный комплекс, о котором мы все говорим, что он растет, что он какой-то уникальный - как правило, на линии фронта мы видим несколько иную ситуацию", - сказал Тимочко.

Ситуация на фронте - последние новости

Оккупанты в очередной раз "захватили" завод в Красногоровке. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские штурмовики, которые успели зайти и спрятаться на территории огнеупорного завода, находятся под огневым контролем ВСУ.

Также УНИАН сообщал, что Генштаб назвал самые горячие направления. По всему фронту за последние сутки было 95 боестолкновений с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: