Британский актер Бернард Хилл, который известен по фильмам "Титаник" и "Властелины колец", умер. Мужчине было 79 лет. Пишет издание ВВС.

По словам его агента, это произошло сегодня, 5 мая. Причина смерти Бернарда пока неизвестна.

Коллеги актера не могут поверить, что больше его не увидят и выразили соболезнования его родным.

Видео дня

"Действительно он был замечательным актером. Для меня было большой честью встретиться с ним. Покойся с миром, Бенни", - написала знакомая мужчины.

Что известно о Бернарде Хилле

Бернард Хилл родился в Северной Англии. В 1970 окончил Манчестерскую политехническую школу драмы и мечтал стать актером.

Его дебютной работой стал сериал "Парни из Блэкстаффа". Она принесла ему популярность и Бернарда начали приглашать в кино.

Позже он получил первую премию "Оскар" за роль сержанта в фильме "Ганди". Однако больше всего он запомнился зрителям благодаря образу капитана Эдварда Джона Смита в фильме "Титаник", который впервые вышел на экраны в 1997 году. Затем Хилл снялся в кинотрилогии Питера Джексона "Властелин колец".

Относительно личной жизни актера известно, что ранее он был в отношениях с актрисой Кэти Бейтс и имел сына Гэбриэля.

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды "Голого пистолета" О. Джей Симпсона.

Вас также могут заинтересовать новости: