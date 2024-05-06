Лавров назвал формулу мира президента Владимира Зеленского "иллюзорной и русофобской".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они не отказываются от переговоров о завершении войны, но тут же сказал, что в Украине и на Западе "разговаривать не с кем".

В интервью боснийско-сербскому телеканалу "АТВ" он раскритиковал "Глобальный саммит мира" в Швейцарии. По его словам, начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис обещал ему, что на конференции обсудят новые идеи, основанные на "реализме".

"Но Швейцарская Конфедерация уже давно не нейтральное государство. Она в первых рядах тех, кто поддерживает и вооружает киевский режим. Это государство занимает наиболее жесткую позицию по отношению к России, в том числе в плане введения новых санкций", - пожаловался Лавров.

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Он говорит, что встреча в Швейцарии будет основана на "откровенно иллюзорной и русофобской" украинской формуле мира. "Когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они говорят неправду. Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" В.А.Зеленского. Это всем давно известно. Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий", - сказал он.

Тут же Лавров назвал "нечестными" заявления о том, что Россия отказывается от переговоров. Он привел в пример "мирные" инициативы Китая, ЮАР и Бразилии.

"Мы будем продолжать решать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции. Демилитаризация Украины стала необходимым шагом. Это ясно всем перед лицом той воинствующей клики, которая сейчас руководит в Киеве. Денацификация неизбежна - это тоже ясно всем. Киевом в расистских законах законодательно закреплены понятия идеологии нацизма и чествования тех, кто был осужден Нюрнбергским трибуналом", - сказал министр.

На предложение представить, что Украина и западные партнеры хотят прекратить огонь и сесть за стол переговоров, он сказал: "Пока разговаривать не с кем. Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору".

В этом же интервью он обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот "дышит пещерной русофобией", чтобы попытаться стать лидером в Европе. Также Лавров заявил, что в Украине "запретили русский язык во всех сферах: в образовании, средствах массовой информации, культуре и даже в повседневном общении".

Саммит мира в Швейцарии: что известно

Украинская формула мира была представлена еще в 2022 году, она состоит из 10 пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод войск РФ и прекращение боевых действий;

трибунал для виновных и компенсация ущерба;

противодействие экоциду;

гарантии безопасности для Украины;

фиксация окончания войны.

15-16 июня в Швейцарии пройдет "мирный саммит", на который пригласили около 160 делегаций из разных стран. В России сразу заявили, что не собираются участвовать в нем.

В Швейцарии сказали, что Россию не приглашали, поскольку она против этй инициативы. При этом страна считает, что Москва должна быть участником этого процесса.

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