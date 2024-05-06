Способность Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции, зависит от ряда непринятых решений на Западе.

В США заявили о поддержке новых контрнаступлений ВСУ в 2025 году, но для этого нужно как можно скорее перехватить общевойсковую инициативу на фронте. Текущий пакет помощи же должен остановить продвижение россиян и поддерживать стабильную линию фронта в 2024 году.

"ISW продолжает оценивать, что понадобится еще несколько дополнительных недель, чтобы западное оружие и боеприпасы прибыли в передовые украинские подразделения и начали давать ощутимое влияние на поле боя. Прибытие военной помощи США в Украину, вероятно, позволит украинским войскам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу", - отметили в Институте изучения войны.

Аналитики напомнили публикацию издания Financial Times в январе этого года. Тогда писали, что в США выступают за консервативную активную оборону в 2024 году с подготовкой к наступлению в 2025 году.

Видео дня

"ISW ранее подробно доказывал, что украинская "активная оборона" в 2025 году более чем на год передаст российским войскам инициативу на всем театре боевых действий. Это позволит вражескому командованию формировать желаемые условия, определяя время, место и интенсивность атак армии РФ. Таким образом, россияне смогут контролировать ресурсы, которые украинские войска будут тратить в течение столь длительного периода", - предупредили эксперты.

Один из российских военных блогеров отметил, что россияне могут просто наносить авиаудары планерными бомбами по позициям ВСУ до конца 2024 года, если наши защитники не начнут контрнаступательную операцию, которая потеснит российские силы в этом году.

В ISW убеждены, что тактически существенное продвижение оккупантов на северо-запад от Авдеевки и потенциальная угроза российской наступательной операции в Харьковской области, непосредственно связаны со способностью войск РФ наносить неизбирательные удары планерными бомбами вдоль линии фронта, ограниченными и ослабленными украинскими оборонительными операциями, а также контролем войск Кремля над инициативой на всем театре боевых действий.

В то же время аналитики определили ключевые задачи, которые ВСУ должны реализовать до перехвата инициативы и нового наступления:

получить и интегрировать в передовые подразделения американскую военную помощь;

стабилизировать линию фронта;

защититься от прогнозируемых летних российских наступательных операций;

предотвратить оперативно существенное продвижение РФ;

решить текущие проблемы с человеческими ресурсами.

"Способность Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции, зависит от ряда непринятых решений на Западе, в России и Украине, а любые внешние попытки навязать временные рамки для украинских контрнаступательных операций, игнорируют реальную ситуацию на поле боя", - отмечают в ISW.

Новое наступление ВСУ

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина будет не только обороняться, но и готовиться к новому контрнаступлению.

Руководитель департамента стратегических инициатив "Вернись живым" Иван Науменко заявил, что Вооруженные силы Украины должны в ближайшие год-полтора находиться в стратегической обороне.

Ранее в ISW заявляли, что если украинские войска будут хорошо обеспечены западным вооружением, то смогут не допустить существенного оперативного продвижения россиян во время их запланированной летней наступательной операции. Однако армия агрессора может создать существенную угрозу, использовав отдельные преимущества и адаптацию.

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий прокомментировал, возможно ли наступление Украины в этом году, учитывая, в частности, что Украина начала получать помощь США. Он сказал, что в наступление в ближайшее время "не пойдем, потому что некому".

Вас также могут заинтересовать новости: