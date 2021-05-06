Сегодня, 6 мая, украинские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник – День пехоты Вооруженных сил Украины.
История праздника Дня пехоты
День пехоты Вооруженных сил Украины – молодой праздник. Украинцы будут отмечать его в третий раз.
Читайте такжеМайские выходные 2021: сколько дней отдыха будет в Украине на День победыПраздник был введен в 2019 году указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко от 19 апреля. Целью его появления является чествование мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также создание современных военных традиций.
Датой праздника было выбрано 6 мая, поскольку именно в этот день в 1648 году казаки одержали победу в битве у Желтых Вод. Это первая победоносная битва Национальной освободительной борьбы под предводительством Богдана Хмельницкого.
Кроме того, 6 мая отмечается религиозный праздник – День Георгия Победоносца, или Юрия Змееборца. А он был одним из покровителей украинского войска.
Поздравления с Днем пехоты
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