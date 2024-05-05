Журналисты Forbes называют ситуацию странной, ведь эти две страны никогда не были в социалистическом блоке.

Турция и Греция упорно держатся за свои зенитно-ракетные комплексы российского производства и отказываются передавать их Украине, несмотря на уговоры США. Об этом пишет Forbes.

На фоне обострения в Украине ЕС начал давить на Грецию, призывая ее передать Киеву знакомые украинцам комплексы С-300. Однако премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис исключил любую возможную передачу даже ракет к С-300.

"Греция не собирается отправлять в Украину С-300 или Patriot", - сказал он местному телевидению 25 апреля.

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Чуть позже с похожим заявлением выступил министр обороны Турции Яшар Гюлер. Его страна несколько лет назад купила у Кремля ЗРК С-400 "Триумф".

"О предоставлении нашей системы С-400 любой другой стране не может быть и речи", - заявил Гюлер 2 мая.

Как отмечает Forbes, греческие С-300 изначально предназначались для Кипра, но из-за угроз Турции были отправлены на Крит в конце 1990-х годов. Долгое время эти ЗРК собирали пыль, и только в 2013 году греки впервые провели тренировочный пуск ракет из этих комплексов.

С другой стороны, Турция покупала свои С-400 непосредственно у России, получив их в 2019 году после нескольких лет предостережений от США. В конце концов Турция столкнулась с санкциями со стороны Вашингтона и была исключена из очереди на покупку истребителей нового поколения F-35. Анкара до сих пор отказывается избавиться от российских ЗРК даже в обмен на возвращение в программу F-35. И несмотря на это, как утверждает Forbes, Турция до сих пор не поставила эти С-400 на вооружение своей армии и не провела ее испытания.

Согласно данным в открытых источниках, сегодня Греция имеет примерно 175 ракет-перехватчиков для своих 32 пусковых установок С-300, а Турция - более 120 ракет к своим двум дивизионам С-400.

"То, что два члена НАТО, которые никогда не были членами Варшавского договора, продолжают владеть такими передовыми российскими ракетами, это действительно странно", - отмечает Forbes.

Украина просит партнеров о поставках систем ПВО

Как писал УНИАН, в марте Россия провела многонедельную кампанию массированных ракетных ударов по украинской энергетике. На призывы Киева к партнерам Германия первой вызвалась срочно предоставить Украине одну батарею Patriot.

Остальные страны НАТО пока уклоняются от поставок Украине дополнительных ЗРК. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сейчас Киев ведет переговоры о поставке еще четырех конкретных батарей Patriot, которые есть у партнеров.

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