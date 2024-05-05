Употребление рыбы является частью знаменитой во всем мире Средиземноморской диеты.

Полезная для сердца диета включает такие продукты листовая зелень, бобовые, орехи, оливковое масло, ягоды и рыба, пишет журнал Parade.

"Употребление рыбы является частью хорошо известной, знаменитой и принятой во всем мире традиционной Средиземноморской диеты. В нескольких обсервационных исследованиях было показано, что данная диета связана с более низкой смертностью", - отметила кардиолог Мустали Дохадвала.

Указывается, что есть одна рыба, которая выделяется из всех с точки зрения ее пользы для здоровья сердца. Кардиологи практически единодушно заявили, что это лосось благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3. По словам кардиолога Брэдли Сервера, было доказано, что они снижают уровень триглицеридов, уменьшают воспаление сосудов и снижают риск аритмий.

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Доктор Дохадвала добавила, что употребление рыбы четыре раза в неделю и более может снизить частоту возникновения острого инфаркта миокарда:

"Даже употребление двух порций в неделю может снизить частоту серьезных сердечно-сосудистых событий и смертности среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Кардиолог Мэри Грин рекомендует отдавать предпочтение лососю, выловленному в дикой природе, а не выращенному на ферме. Как правило, такая рыба менее жирная.

Ранее УНИАН писал, какую рыбу нужно есть - неожиданный вариант №1 опередил форель и лосося.

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