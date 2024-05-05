Украинский Ан-124 спас график запусков спутников Starlink, - журналист

Возникшая проблема могла помешать запланированному запуску спутников.

Американское аэрокосмическое частное предприятие SpaceX использовало украинский транспортный самолет Ан-124 для своевременной доставки необходимых для запуска Falcon 9 деталей.

Об этом рассказал журналист Сет Миллер в микроблоге X (ранее Twitter). "SpaceX срочно нужна пара удлинителей сопел MVac во Флориде. Компания зафрахтует самолет Ан-124, чтобы доставить их из Лос-Анджелеса", - написал он.

Согласно опубликованной им информации, удлинители вакуумных сопел были необходимы для предстоящего запуска Falcon 9 с группами Starlink 6-57 и 6-58, запланированного на 7 и 12 мая.

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"Каждый удлинитель размещается и транспортируется в специальном транспортном контейнере. Первый имеет размеры примерно 125x151x138, а второй - примерно 126x149x138. Блоки с такими размерами не могут быть загружены на грузовые самолеты американских авиаперевозчиков. Поэтому их необходимо транспортировать самолетом Ан-124-100 ГП "Антонов", - говорится в сообщении.

Что известно о самолете Ан-124:

Ан-124 до появления Ан-225 "Мрия", который был уничтожен во время полномасштабной войны в Украине, был самым большим самолетом в мире. Сейчас он считается вторым в мире по грузоподъемности и крупнейшим военным транспортным самолетом.

В начале 2018 года уже сообщалось, что украинский "Руслан" должен доставить тяжелые детали ракеты для ЅрасеХ. В декабре 2020 он доставил из французской Тулузы на аэродром NASA в США спутник.

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