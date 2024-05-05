Завтра погода в Украине будет переменчивой: чего ждать (карта)

Ожидаются умеренные кратковременные дожди.

Украинские синоптики прогнозируют на понедельник, 6 мая, облачность с прояснениями. Они предупреждают, что в ряде областей возможны дожди с грозами.

Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз погоды на завтра на своей странице в социальной сети Facebook. Согласно ему, в западных, северных и в большинстве центральных областей ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 20-25°, в Карпатах и на побережье морей 14-19°.

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Более подробный прогноз дали по Киевской области, там также будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°; в Киеве ночью 10-12°, днем 22-24°.

Погодные новости мира:

Как писал УНИАН, на Филиппинах из-за засухи и жары, которая заставила временно прекратить занятия в школах, нашли руины многовекового города.

А в Индонезии в конце апреля началось извержение вулкана Руанг. Местным властям пришлось эвакуировать более 12 тысяч с острова Тагуланданг. Синоптики предупредили, что обрушение вулканического материала в океан может привести к цунами.

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