6 мая часть Украины накроют дожди с грозами / фото Pixabay

В понедельник, 6 мая, по всей Украине ожидается комфортная температура +21°...+25°, только местами на юге будет чуть свежее. На западе, в Винницкой области, а также местами на севере ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, гроза.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, небольшой дождь.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, дождь с грозой.
  • В Тернополе 6 мая ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, дождь с грозой.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°, гроза.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°, гроза.
  • В Виннице сегодня будет +10°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Житомире в понедельникночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, небольшая облачность, ливень.
  • В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+23°.
  • В Одессе 6 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.
  • В Херсоне в понедельникночью будет +9°, днем +22°, практически безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.
  • В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, пнебольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +22°, небольшая облачность, гроза.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.
  • В Днепре температура ночью будет +12°, днем +23°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +4°...+18°.
  • В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.
6 мая в Украине будет тепло, но местами пройдут дожди и грозы / фото УНИАН

Приметы погоды 6 мая

Если комары сбиваются в стаи, то ожидается потепление.

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