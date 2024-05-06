Температура по всей стране будет комфортная.

В понедельник, 6 мая, по всей Украине ожидается комфортная температура +21°...+25°, только местами на юге будет чуть свежее. На западе, в Винницкой области, а также местами на севере ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, дождь с грозой.

В Тернополе 6 мая ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°, гроза.

В Виннице сегодня будет +10°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в понедельникночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+23°.

В Одессе 6 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.

В Херсоне в понедельникночью будет +9°, днем +22°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, пнебольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +4°...+18°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.

Приметы погоды 6 мая

Если комары сбиваются в стаи, то ожидается потепление.

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